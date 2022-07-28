「蓋亞假說」之父辭世 對氣候議題具影響深遠

提出「蓋亞假說」（Gaia hypothesis），對現今氣候變遷研究影響深遠的英國環境科學家洛夫洛克（James Lovelock，於26日生日當天在家中辭世，享嵩壽103歲。（法新社）

2022/07/28 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕以提出「蓋亞假說」（Gaia hypothesis）、半世紀前就曾對氣候變遷提出開創性想法，以及2006年出書警告全球因溫室效應所帶來的危害，而舉世聞名的英國環境科學家洛夫洛克（James Lovelock），於26日生日當天與世長辭，享嵩壽103歲。

綜合外媒報導，洛夫洛克的家人向媒體表示，洛夫洛克直至6個月前，都還能在多塞特郡阿伯茨伯里（Abbotsbury）的住家附近海岸自行散步，以及接受採訪，然而在今年因一次意外摔倒後，身體健康便開始逐漸惡化，最後在自己生日當天於家中辭世。

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洛夫洛克的漫長一生中，有持續超過3/4個世紀在專注研究病毒、臭氧層。由於他特立獨行的想法，時常與當代的傳統觀念相悖，而不被多數同行與大型學術機構體制所支持，因此在他大半的生涯時間裡，是作為體制外的獨立科學家，進行研究工作。

他於1919年7月26日出生在英國萊奇沃思（Letchworth），原先是名照相化學家，於1948年取得醫學博士學位後，在英國國家衛生研究院（National Institute for Health and Care Research）病毒部工作20年。

1950年中期，洛夫洛克發進行活體冷凍保存實驗、發明出探測臭氧層破洞的機器；1960年代初期，則是受聘於加州噴射推進實驗室（Jet Propulsion Lab），參與了美國國家航空暨太空總署（NASA）的月球和火星計畫。

在1970年代，洛夫洛克首次提出了「蓋亞假說」，內容認為地球本身具有複雜的自我調節系統，可讓地球的環境適合生命生存之理論，並用古希臘神話中的大地女神、眾神之母，將此系統稱為蓋亞（Gaia）。最初這個假說不被當代科學家們接受，甚至還備不少人嘲笑，不過隨著人們越來越關注人類對地球造成的影響，這個假說帶來的影響也愈加深遠。

2006年洛夫洛克出版《蓋亞的復仇》（The Revengeof Gaia）一書，並在2009年推出續作《消失的蓋亞：最後的警告》（The Vanishing Face of Gaia: A FinalWarning），內容都為以「蓋亞假說」來點出氣候變遷對人類所帶來的影響，還向各國政府預警要提早做好準備大規模的求生計畫，來因應未來會出現的極端氣候環境。

波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK）主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）表示，「蓋亞假說」激發了新一代傑出的地球系統科學家，「我們的學術生涯都以某種方式受到洛夫洛克的啟發，他是巨人，我們都站在他的肩膀上」。

而英國氣象局（UK Met Office）哈德利中心（HadleyCentre）氣候影響研究（Climate Impacts Research）負責人貝茲（Richard Betts）則表示，「他有許多獨特優點，熱情有趣的個性、真正創新的思維、清晰的思路、勇於大膽發展自己的想法，以及將人們聚在一起向他們學習的能力」。

洛夫洛克家人們表示，將會為他舉行私人葬禮，並在之後舉行公開的追悼會。

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