為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平：中共20大將宣示黨要「舉什麼旗、走什麼路」

    中共總書記習近平在主持省部級幹部「迎接二十大」專題研討班時說，中共20大將明確宣示黨在「新征程」上「舉什麼旗、走什麼路」，朝著什麼樣的目標繼續前進，具有「十分重大的意義」。（路透資料照）

    中共總書記習近平在主持省部級幹部「迎接二十大」專題研討班時說，中共20大將明確宣示黨在「新征程」上「舉什麼旗、走什麼路」，朝著什麼樣的目標繼續前進，具有「十分重大的意義」。（路透資料照）

    2022/07/27 23:07

    〔中央社〕中共總書記習近平在主持省部級幹部「迎接二十大」專題研討班時說，中共20大將明確宣示黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路」，朝著什麼樣的目標繼續前進，具有「十分重大的意義」。

    新華社今晚報導，中共26至27日在北京舉辦省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班。習近平在與會發表講話時，作上述表示。

    習近平說，即將召開的中共20大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻，召開的一次十分重要的大會。將科學謀劃「未來5年乃至更長時期」黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關「黨和國家事業繼往開來」，事關「中國特色社會主義前途命運」，事關「中華民族偉大復興」。

    他表示，中共20大明確宣示黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路、以什麼樣的精神狀態、朝著什麼樣的目標繼續前進」，對團結和激勵全國各族人民為奪取中國特色社會主義新勝利而奮鬥，具有十分重大的意義。

    習近平說，中共20大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略「安排進行宏觀展望」，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。未來5年是全面建設社會主義現代化國家「開局起步的關鍵時期」，搞好這5年的發展對於實現「第2個百年奮鬥目標」至關重要。

    他提到，要緊緊抓住解決不平衡、不充分的發展問題，著力在「補短板、強弱項、固底板、揚優勢」上下功夫，研究提出解決問題的新思路、新舉措。

    習近平說，中國需要應對的風險和挑戰、需要解決的矛盾和問題比以往更加錯綜複雜。全黨必須增強憂患意識，堅持底線思維，堅定鬥爭意志，增強鬥爭本領，以正確的戰略策略應變局、育新機、開新局，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地，最根本的是「要把我們自己的事情做好」。

    他聲稱，面對突如其來的COVID-19疫情，中共「堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」。

    習近平還提到，中共依照「憲法」和「基本法」有效實施「對特別行政區的全面管治權」，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，「牢牢把握香港大局」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    路透：拜習通話傳28日舉行 聚焦台海局勢與烏俄衝突
    2022/07/27 10:12

    路透：拜習通話傳28日舉行 聚焦台海局勢與烏俄衝突
    白宮指拜習本週通話將談台灣 CNN披露裴洛西正邀美兩大黨人士訪台
    2022/07/27 06:08

    白宮指拜習本週通話將談台灣 CNN披露裴洛西正邀美兩大黨人士訪台

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    自由說新聞》印尼總統親赴北京邀請 習近平結束隔離出席G20？
    2022/07/26 11:37

    自由說新聞》印尼總統親赴北京邀請 習近平結束隔離出席G20？
    中國小紅書審查文件外洩 「辱包」敏感詞列表堪稱習近平外號庫
    2022/07/21 15:46

    中國小紅書審查文件外洩 「辱包」敏感詞列表堪稱習近平外號庫

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    傳習近平獲第3任期無懸念 邀德法義西元首「11月北京見」
    2022/07/18 23:39

    傳習近平獲第3任期無懸念 邀德法義西元首「11月北京見」
    中共20大前嚴控 全中國8月網路各項註冊需提交身分認證
    2022/06/27 22:41

    中共20大前嚴控 全中國8月網路各項註冊需提交身分認證
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播