印尼男子遭8公尺巨鱷活吞下肚 警搜救3天找到碎屍、骨骸

印尼北部加里曼丹省河岸是許多鱷魚的棲息地，45歲的巴里遭巨鱷襲擊後死無全屍。（路透）

2022/07/27 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北部加里曼丹省（North Kalimantan）一名45歲名叫巴里（Samsul Bahri）的男子遭鱷魚攻擊後失蹤，警方與當地民眾組成搜救小組花3天搜尋，最後在一隻長達8公尺的巨鱷腹中找到男子的部分碎屍與骨骸。

綜合外媒報導，育有3子的巴里19日於河岸捕蝦時，遭到巨鱷襲擊後失去蹤影，警方立刻組成搜救小隊捕獲該鱷魚，起初抓到一隻4公尺鱷魚與一隻近5公尺的鱷魚，但是從牠們吐出的食物殘渣中都沒有發現人體的遺骨或屍首。

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後來警方在當地民眾的協力之下，在22日捕獲一條長達8公尺鱷魚，他們將這隻鱷魚誘捕上岸，將牠以繩子綑綁後再拖到岸上進行催吐的程序。結果在巨鱷的食物殘骸中果真發現為消化完全的人類遺骨與碎屍，經過巴里的家屬與鄰居指認，的確就是失蹤的巴里遺體。

一名當地漁民表示：「這條河本來就是很多鱷魚的棲息地。對於我們的鄰居巴里以及他的家庭深感遺憾，所以我們才會盡力找出他的遺體。」

發生本次案件的印尼島群是14種不同品種鱷魚棲息地，有許多鱷魚在這裡大量繁殖，當地人會利用附近河流洗澡或捕魚，大大增加了居民受鱷魚攻擊的機率，也讓鱷魚攻擊當地居民的事件不斷頻傳。

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