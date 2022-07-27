女師範生染粉色頭髮竟被網罵陪酒女 她怒蒐證準備提告

中國浙江師範大學一名畢業生，為了拍畢業照染了粉紅色的頭髮，沒想到竟遭網路霸凌。（擷取自中國青年報）

2022/07/27 17:01

〔即時新聞／綜合外媒報導〕中國浙江師範大學一名畢業生，為了拍畢業照染了粉紅色的頭髮，沒想到竟遭網路霸凌，有人說她是「陪酒女」、「妖精」、「紅毛怪」，她23日表示，經過複雜程序後，他公證了上千條侮辱性的內容，準備起訴網路霸凌者，「不想放過每一個網路暴力的人」。

根據《中國青年報》報導，這名女子名叫鄭靈華，出生於1999年，像許多年輕人一樣，她活躍在微信、微博、嗶哩嗶哩以及小紅書等多個社交平台，她常分享個人動態和旅行記錄，平常她的點擊率大約只有十幾次。

請繼續往下閱讀...

因為疫情的原因，鄭靈華已經很久沒有見到臥病在床的爺爺，她13日下午收到華東師範大學的碩士錄取通知書，立刻前往醫院與爺爺分享喜悅，保全人員聽聞她的狀況，便在查看她24小時內的陰性證明後允許她進入病房。

鄭靈華一進到病房便流下眼淚，爺爺看著她叫出了「華華」（鄭靈華），鄭靈華表示，爺爺瘦了，視力不好，有時神智不清，她便一字一句的念出錄取通知書上的內容給爺爺聽。那天，她把與爺爺見面的照片及影片PO上網。

沒想到一覺醒來，竟有6萬多個讚和留言，但不知道誰盜用了她的照片，讓這些照片迅速在網路上擴散，網友不斷留言攻擊，「拿自己爺爺炒作」、「一個研究生，把頭髮染的跟酒吧陪酒一樣」、「老少戀」，不只質疑她師範生的身分，還對其進行辱罵。

鄭靈華擔心親人朋友受到波及，也擔心母校以及即將就讀的學校名譽受損，更擔心會被學校開除，讓她一度想自殺。她希望侵權者刪文、道歉以及賠償，所以花費了許多金錢以及時間將貼文、留言以及影片截圖公證，希望能得到賠償。

目前她已將頭髮染回黑色，並堅強表示，「我不會倒下的，更不會自殺，希望那些侮辱教師行業、華東師範大學、爺爺和我的人一個都逃不了，我的戰鬥才剛剛開始。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法