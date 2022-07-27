美國航空班機延誤6小時 旅客受困燥熱機艙瀕臨精神崩潰

旅客塞爆美國機場大廳。（美聯社）

2022/07/27 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國機場的亂象不斷，前陣子才因為連續假期解禁，導致旅客塞爆各地機場。本月24日，美國航空（American Airline）發生班機嚴重誤點的狀況，讓已經登機的旅客們在空氣稀薄、沒食物又燥熱的機艙之中足足空等6個小時之久，甚至還有人因此在機上大哭、精神狀況崩潰。

綜合美媒報導，一架預計從夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）飛往約翰·甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）的327號客機，本來預計在24日的下午1點40分完成乘客登機手續，結果該客機的油箱發生故障，讓已經登上飛機的乘客在機艙裡空等。情況更糟的是，這些技工在修理故障問題的時候為了節省燃料，竟然把空調設備關掉，讓多名乘客被迫困在一個沒有空調的悶熱機艙裡等候。

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當時《夏洛特觀察家報》（The Charlotte Observer）的記者康提諾（Genna Contino）也在班機上，她在推特上表示：「剛剛坐在一個空調有限的飛機裡面，足足等了3個鐘頭就為了讓他們把油箱修好，結果現在他們修不好，所以現在我們要改搭另外一架飛機了。」

下午4點30分乘客們完成另一架飛機的登機手續，但換乘以後飛機也沒有立刻起飛，反而是讓乘客繼續在機艙裡面空等。因此這名記者再次轉推她的上篇貼文，寫道：「在沒有空調、沒有食物也沒有飲料的飛機裡空等了6個小時。有人已經開始出現精神崩潰的情況，這太狂了。」

最後班機硬是延誤到晚上7點半才順利起飛，據康提諾所說，空調是一直到部分乘客在飛機上大哭、恐慌發作才重新被打開，乘客在當時亦不被允許離開飛機。

面對這樣誇張的飛機延誤狀況，美國航空公司發言人特魯爾（Andrew Trull）致歉，表示是出自於機械故障以及天氣因素才導致延誤，他說：「我們知道當旅途沒有辦法如預期地展開時，人們會有多麼失落，我們對於給消費者造成的不便致上歉意。」

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