為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國漢莎航空地勤罷工 歐洲逾千航班取消

    德國漢莎航空（Lufthansa）表示，由於地勤人員計畫罷工，明天將不得不取消在法蘭克福和慕尼黑國內樞紐的幾乎所有航班。（法新社資料照）

    德國漢莎航空（Lufthansa）表示，由於地勤人員計畫罷工，明天將不得不取消在法蘭克福和慕尼黑國內樞紐的幾乎所有航班。（法新社資料照）

    2022/07/26 21:46

    〔中央社〕德國漢莎航空（Lufthansa）表示，由於地勤人員計畫罷工，明天將不得不取消在法蘭克福和慕尼黑國內樞紐的幾乎所有航班，為歐洲各地夏季旅行增添混亂。

    法新社報導，漢莎航空今天在聲明中表示，由德國服務業工會（Verdi）發起為期一天的罷工將產生「巨大影響」。

    將有1000多個航班取消，今天已有部分航班取消，影響約13萬4000名乘客。

    漢莎航空表示，「漢莎航空明天將不得不取消法蘭克福（Frankfurt）和慕尼黑（Munich）樞紐的幾乎整個飛行計畫」，並補充說，不能排除對原定28日和29日部分航班造成連鎖反應的可能。

    地勤人員尋求比漢莎航空迄今為止提供更大幅度的加薪，因此計劃從格林威治時間27日1時45分罷工到28日4時。

    這次罷工將讓歐洲各地的夏季航空旅行帶來更多痛苦。

    COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定鬆綁提振需求，但長期的員工短缺使乘客面臨航班中斷、大排長龍和行李遺失等問題。

    代表約2萬名漢莎航空地勤人員的德國服務業工會正尋求加薪9.5%，即每月多至少350歐元（新台幣1萬623元）。工會也要求最低時薪為13歐元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    近2500名波音工人拒絕薪酬合約 擬8月1日舉行罷工
    2022/07/25 11:24

    近2500名波音工人拒絕薪酬合約 擬8月1日舉行罷工
    英皇家郵政罷工虧很大 每天營損3600萬元
    2022/07/20 16:08

    英皇家郵政罷工虧很大 每天營損3600萬元

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    不滿新規限制 美西港口貨車司機恐罷工
    2022/07/14 16:05

    不滿新規限制 美西港口貨車司機恐罷工
    人力短缺被迫取消航班 漢莎航空預計明年恢復正常
    2022/06/26 09:45

    人力短缺被迫取消航班 漢莎航空預計明年恢復正常
    烏俄局勢緊張 漢莎航空宣布停飛烏克蘭航班
    2022/02/20 09:01

    烏俄局勢緊張 漢莎航空宣布停飛烏克蘭航班
    漢莎航空將收購義國有航空公司ITA四成股份
    2022/01/23 09:56

    漢莎航空將收購義國有航空公司ITA四成股份
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播