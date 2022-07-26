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    搶救野生大西洋鮭魚！ 美政府審查水壩影響

    為保護本土野生大西洋鮭魚，美國政府正對水壩進行審查。（美聯社）

    為保護本土野生大西洋鮭魚，美國政府正對水壩進行審查。（美聯社）

    2022/07/26 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州野生大西洋鮭魚2000年時被列入「瀕危物種法」保護對象，近期可再生能源公司「布魯克菲爾德（Brookfield ）」欲申請新的40年肯尼貝克河水壩運營許可證，美國聯邦政府正著手審查該水壩對野生大西洋鮭魚的影響，可能要求採取一些措施來保護鮭魚。

    綜合外媒報導，美國本土的野生大西洋鮭魚，1940年代左右瀕臨滅絕，只能勉強存活於緬因州部分河流，自2000年後，被列為瀕危物種。但時至今日，不論是商業捕撈、水源污染、農民過度依賴殺蟲劑等，都影響野生大西洋鮭魚存活，其中最大的殺手是水壩，只要鮭魚跳不過去，都將阻擋鮭魚洄游。

    近日，美國聯邦政府正在審查緬因河上的的四座水壩，因水壩位置可能影響大西洋野生鮭魚的洄游路線。美國國家海洋和大氣局官員表示，這次審查後，布魯克菲爾德很可能需要採取一些措施來保護鮭魚。此外，美國政府為了恢復太平洋北部的鮭魚生存，正考慮對美國其他地區的水壩進行改造，美國政府一份報告稱，未來可能拆除華盛頓東部河流下游的水壩。

    布魯克菲爾德公司發言人海德里希 （David Heidrich） 說明，計畫將花費4000萬美元（約新台幣12億元）使用最先進的技術進行水壩的結構修改，以保護鮭魚的洄游河道，此計畫也將納入聯邦審查的範圍內。

    但緬因州自然資源委員會（ Natural Resources Council of Maine）認為，要恢復鮭魚族群至原有個體數目的最佳方法是拆除水壩，「這裡是野生大西洋鮭魚產卵的最大棲息地，若能拆除這4個水壩，野生大西洋鮭魚將可以直接游向海洋」。

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