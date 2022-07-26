江蘇一中學入學 要提供祖父母輩疫苗接種證明

中國60歲以上人口至少接種1劑疫苗為89.6%，完成加強免疫接種達67.3%。80歲以上人口至少接種1劑疫苗為73.5%，完成加強免疫接種有38.4%。（歐新社）

2022/07/26 17:45

〔中央社〕中國老年人口接種疫苗的比率不夠高，近來各地頻傳多種方式促使老年人口打疫苗。江蘇無錫更傳出一所中學要求新生報到時，要提供祖父母輩的疫苗接種證明，否則不能報到。

綜合澎湃新聞、北京青年報等媒體報導，中國網路近期傳出江蘇無錫的雪浪中學初一新生報到補充通知要求，新生報到要提供爺爺奶奶、外公外婆的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明，無法提供的學生不能夠報到。

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消息一出後，引起中國民間許多討論。討論的癥結在於，這是否違背了官方防止的「層層加碼」防疫政策，抑或是符合倡導打疫苗的政策。

北京青年報之後詢問這所中學，校方人員表示，先前確實有要求學生提供60歲以上與學生同吃同住人員接種證明，這是考慮到學生能夠有一個安全的環境。目前，要求提供疫苗接種證明的要求已經取消，只需提供同住家屬核酸證明即可。

中國COVID-19國產疫苗的效果備受質疑，此前還出現施打後患上白血病的消息。

中國國家衛健委官員本月23日表示，現職中共中央和國家領導人均已完成接種國產新冠疫苗。這一表態，被認為中共領導人高度信任本國生產的疫苗。

截至7月23日，目前中國60歲以上人口至少接種1劑疫苗為89.6%，完成加強免疫接種達67.3%。80歲以上人口至少接種1劑疫苗為73.5%，完成加強免疫接種有38.4%。中國迄今仍想方設法提高老年人疫苗接種率。

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