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    1分鐘「血腥格鬥」！16歲逃票屁孩不爽被逮 當場瘋狂暴打警察

    美國紐約有名16歲少年試圖逃票進入地鐵站，被警察當場逮到，結果少年惱羞成怒，直接赤手空拳攻擊警察，甚至打到滿臉佈滿鮮血也不見停止。（圖擷取自@NY_ACTIONS推特）

    美國紐約有名16歲少年試圖逃票進入地鐵站，被警察當場逮到，結果少年惱羞成怒，直接赤手空拳攻擊警察，甚至打到滿臉佈滿鮮血也不見停止。（圖擷取自@NY_ACTIONS推特）

    2022/07/26 16:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約近期傳出一起血腥的襲警事件，有名16歲少年在曼哈頓地鐵站試圖逃票入站，但被警察當場抓到，不料他竟因此惱羞成怒，直接赤手空拳攻擊警察，甚至打到滿臉佈滿鮮血也不見停止，該名警察原本差點就要被少年徹底打趴，所幸同仁及時趕到現場支援，才將這名血氣方剛的少年制伏。

    綜合外媒報導，這起襲警事件發生在23日下午6點前，位在紐約曼哈頓哈林區（Harlem）的地鐵125街車站（125th Street station），有對16歲的小情侶試圖強行跳過閘門來逃票，結果被現場警察當場逮到。據現場目擊者指出，這名少年被逮到後，先是對警察怒罵了3分鐘，並在警察正式逮捕他之前，出手毆打這名警察，事後的「血腥格鬥」過程，全被一旁的目擊者用手機錄下。

    從目擊者錄下的影片可看到，少年不顧身後女友的勸阻，猛力朝著男警開始毆打，一旁的女警原先想上前協助拉開2人，不料被少年的女友拉扯到一旁，開啟另一場鬥毆，而少年與男警的戰鬥則持續進行著。

    少年哪怕已被男警打到滿臉是血，仍絲毫沒有要投降的意思，甚至雙手狠狠勒緊男警脖子，試圖勒暈對方，幸好男警同仁接獲通報及時到場支援，在2位成年男子的壓制下，才終於制伏這位火爆的少年。

    最後這對小情侶被警方依襲擊警察、妨礙行政和拒捕等罪嫌，雙雙被逮捕，不過少年已在24日獲得保釋，而少年的女友傳訊結果則尚不清楚。至於在逮捕過程不幸受傷的2位警察，男警在被毆打時傷到了頭部與肩膀，女警則傷勢不明，不過他們在醫院裡接受治療後，都已平安出院。

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