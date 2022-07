1分鐘「血腥格鬥」！16歲逃票屁孩不爽被逮 當場瘋狂暴打警察

2022/07/26 16:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約近期傳出一起血腥的襲警事件,有名16歲少年在曼哈頓地鐵站試圖逃票入站,但被警察當場抓到,不料他竟因此惱羞成怒,直接赤手空拳攻擊警察,甚至打到滿臉佈滿鮮血也不見停止,該名警察原本差點就要被少年徹底打趴,所幸同仁及時趕到現場支援,才將這名血氣方剛的少年制伏。

綜合外媒報導,這起襲警事件發生在23日下午6點前,位在紐約曼哈頓哈林區(Harlem)的地鐵125街車站(125th Street station),有對16歲的小情侶試圖強行跳過閘門來逃票,結果被現場警察當場逮到。據現場目擊者指出,這名少年被逮到後,先是對警察怒罵了3分鐘,並在警察正式逮捕他之前,出手毆打這名警察,事後的「血腥格鬥」過程,全被一旁的目擊者用手機錄下。

從目擊者錄下的影片可看到,少年不顧身後女友的勸阻,猛力朝著男警開始毆打,一旁的女警原先想上前協助拉開2人,不料被少年的女友拉扯到一旁,開啟另一場鬥毆,而少年與男警的戰鬥則持續進行著。

少年哪怕已被男警打到滿臉是血,仍絲毫沒有要投降的意思,甚至雙手狠狠勒緊男警脖子,試圖勒暈對方,幸好男警同仁接獲通報及時到場支援,在2位成年男子的壓制下,才終於制伏這位火爆的少年。

最後這對小情侶被警方依襲擊警察、妨礙行政和拒捕等罪嫌,雙雙被逮捕,不過少年已在24日獲得保釋,而少年的女友傳訊結果則尚不清楚。至於在逮捕過程不幸受傷的2位警察,男警在被毆打時傷到了頭部與肩膀,女警則傷勢不明,不過他們在醫院裡接受治療後,都已平安出院。

NYPD officers spotted two individuals arguing. they jumped the turnstile. The officers told them to leave from there, that's where things escalated. This happened at 125 street Lexington Ave train station.#nypd #BreakingNews #Manhattan #NewYorkCity #nycsubway#subway #breaking pic.twitter.com/asQUirHGiB