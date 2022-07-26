抗俄神器又來了！ 英國「風暴者」防空裝甲車運抵烏克蘭

風暴者/星光組合，將使烏克蘭的作戰能力得到巨大提升。（取自BAE Systems官網）

2022/07/26 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方25日證實，英國表定援烏的首批6輛「風暴者」（Stormer）防空裝甲車，其中5輛，外加數百枚配套的「星光」（Starstreak）飛彈，已經運抵烏克蘭，將大幅提升烏克蘭戰力。兩種利器的結合，號稱是除「海馬斯」多管火箭系統之外，迄今為止西方盟友向烏克蘭提供的最好裝備！

據《歐洲真相》報導，烏克蘭武裝部隊南部作戰司令部在臉書宣布了這一消息，並指出，「風暴者」防空飛彈系統的主要優勢，是能讓方圓18公里以內的敵機無所遁形，還能當成半自動雷射制導的防空系統。

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「風暴者」」防空裝甲車外型像戰車，重13.5公噸，由英國貝宜系統公司（BAE Systems）旗下BAE陸戰與軍備集團（BAE Systems Land & Armaments）製造，從裝甲運兵車改良而成，時速最高80公里。

風暴者」只需要3人（駕駛、指揮官和砲手）即可操作，可發射17枚「星光」防空飛彈。「星光」飛彈在發射後，會分解成3個彈頭，因此可以對目標進行多次打擊。其飛行速度是音速的3倍以上，非常適合用來擊落低空飛行的敵方軍機和攻擊直升機。

「星光」飛彈2003年在伊拉克戰爭中首度使用，之後進入英軍等部隊服役，是全球這類飛彈中速度最快、精準度高且可抵禦反擊。

英軍先前曾訓練烏軍使用「星光」飛彈。（法新社）

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