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    中國四川游泳池爆腺病毒疫情 147童現症狀！有人高燒飆到42度

    中國四川傳出腺病毒疫情。（翻攝微博）

    中國四川傳出腺病毒疫情。（翻攝微博）

    2022/07/26 11:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川傳出腺病毒疫情；一名家長指自家孩子去游泳館之後出現發燒咳嗽症狀，結果就醫發現感染，與其他家長溝通了解後，發現一共逾140個孩子都有症狀，多人檢出腺病毒陽性反應。對此，中共官媒僅稱2人陽性。

    綜合中媒報導，中國四川樂山25日（一說為24日晚間）家長王先生爆料，自己的孩子去「星躍動游泳館」游泳之後回家出現不適，連續多日發燒咳嗽，就醫檢查後發現病毒感染。王先生在醫院還遇到10幾名家長，一問之下發現孩子們都有類似症狀，遂進一步建立家長群組理解狀況。

    根據家長調查統計，一共超過140個孩子都有類似症狀，其中多人被檢出腺病毒陽性，王先生的孩子甚至反覆高燒，高時可達40度，有其他孩子則高燒到42度，吃止痛消炎藥「布洛芬」也只能短暫退燒。

    對此，該游泳館工作人員表示目前停業，由區疾控中心介入調查，泳池水已經採樣送驗，目前正在等待結果出爐。中共官媒《人民網》證實該案由腺病毒引起，目前對該游泳館147名學員進行全面篩檢，但稱截至25日晚間9時只有2人腺病毒篩檢陽性。

    根據我國衛服部，腺病毒是種常見病毒，具高傳染力，可透過人與人直接接觸、飛沫傳播，碰觸受污染物品後以手接觸黏膜感染，也有少數情況是經由水傳染（如游泳池）。

    腺病毒可能致命，經常造成呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等，難與其他疾病區別，可經快篩試劑檢驗，目前僅能針對患者症狀施予治療。

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