英男駕馬車進得來速 麥當勞店員拒點餐還揚言報警

英國日前傳出，有民眾駕駛馬車也想用得來速點餐，卻遭到店員拒絕，甚至聲稱要報警，逼迫馬車駕駛離開。（圖擷自jakebsweet tiktok）

2022/07/26 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞得來速對許多開車民眾是很方便的購餐通道，但在英國日前傳出，有民眾駕駛馬車也想用得來速點餐，卻遭到店員拒絕，甚至聲稱要報警，逼迫馬車駕駛離開。

外媒報導指出，上月21日在英國北森麻實（North Somerset）的一間麥當勞分店，兩名駕駛馬車的男子因為飢腸轆轆，進入得來速想點餐，但麥當勞店員以他們沒有乘坐合適的車輛而拒絕，雙方甚至一度爆發口角。

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報導指出，該店的經理當時甚至出面，威脅要報警，這些過程被當時開車排在後面要點餐的24歲男子傑克（Jake Sweet）目擊，他將過程拍下PO網，引發外界熱議。

傑克表示當時看到有人駕駛馬車到麥當勞覺得新奇，沒想到麥當勞會拒絕服務，在馬車駕駛被趕離後，傑克追上他們，並送上一個多點的漢堡給他們，同時也表示能理解兩人為何感到憤怒。

麥當勞對此則強調，得來速車道是提供給汽車、貨車、卡車和其他適合上路的代步車輛使用，強調為了維護顧客和員工的安全，所以無法為行人、自行車騎士、馬車駕駛等提供服務。

事實上，早先在其他麥當勞分店，也曾有騎馬的騎士或馬車駕駛順利點餐，不過近年陸續傳出，已有分店拒絕為這些人服務。

英國日前傳出，有民眾駕駛馬車也想用得來速點餐，卻遭到店員拒絕，甚至聲稱要報警，逼迫馬車駕駛離開。（圖擷自jakebsweet tiktok）

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