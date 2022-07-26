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    長達2年的守候 中國「鄭州忠犬八公」近日離世

    中國河南省鄭州市忠犬「豆豆」，在主人離世後仍然堅持在家門前守候，近日傳出已因腎衰竭離世。〔取自微博）

    中國河南省鄭州市忠犬「豆豆」，在主人離世後仍然堅持在家門前守候，近日傳出已因腎衰竭離世。〔取自微博）

    2022/07/26 05:52

    〔國際新聞中心／綜合報導〕日本的「忠犬八公」感動無數人，中國河南省省會鄭州市也有一隻小狗「豆豆」，在主人離世後仍然堅持在家門前等待，守候著一道永遠不會打開的門，讓許多中國網友為之動容，被譽為「鄭州忠犬八公」。令人難過的是，在守候2年後，豆豆近日已因腎衰竭離世。

    綜合中國和香港媒體報導，豆豆的男主人2年多前過世後，豆豆便開始守在主人家門口，並不時以爪扒門，發出嗚嗚聲，似乎在請求早已不在的主人幫牠開門。即使男主人的子女曾將豆豆接到60公里以外的新鄭市家中，但豆豆還是長途跋涉，跑回老家門前繼續守候。

    據稱當地義工曾試圖協助收容豆豆，但牠一次又一次地咬破窗戶，跑回已故主人家前守候。在多次帶走豆豆不果後，義工和街坊鄰居於心不忍，就在主人家附近修建一間狗屋，供豆豆遮風擋雨，並不時為牠送上糧食和飲水。

    由於長年流落街頭，豆豆健康日漸變差，近日最終因腎衰竭，在主人家門口平靜離世。

    消息傳出後，許多中國網友留言悼念：「牠終於可以和主人團聚了…願狗狗來生有好歸宿」、「希望已經在那邊見到主人了」、「寶貝，你終於和家人重逢了」、「狗狗心裡只能裝下一個主人的位置」。資深香港藝人陳法蓉也在微博說，「一路看一路流眼淚」。

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