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    嚇死！5歲男童扮鬼娃恰吉四處晃 路人差點心臟病發

    美國阿拉巴馬州的潘松市5歲男孩傑克森穿上鬼娃恰吉（Chucky）戲服在社區閒晃，卻讓路人嚇壞。（圖擷取自Kendra Walden臉書）

    美國阿拉巴馬州的潘松市5歲男孩傑克森穿上鬼娃恰吉（Chucky）戲服在社區閒晃，卻讓路人嚇壞。（圖擷取自Kendra Walden臉書）

    2022/07/25 21:34

    〔中央社〕在美國阿拉巴馬州的潘松市（Pinson），華登（Kendra Walden）正坐在同事車裡，行經一處社區，突然間她看到令人難以置信的景象：鬼娃恰吉（Chucky）正在路上行走！

    哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，華登說，「他看起來就像是活生生的恰吉」。華登和同事起初還以為他們眼花，產生幻覺。

    但這個「恰吉」不是幻影。他站在路旁等著汽車慢慢開過，還一直盯著他們瞧。華登的同事把車掉頭，以確定自己到底看到了什麼。

    當他們再度靠近「恰吉」時，看到他把頭套拿掉，但見到兩人折返，他又立刻戴上。華登說，「我們照了一些照片，這實在太好玩了」。

    華登把「恰吉」的照片張貼到臉書（Facebook），寫道：「致潘松市身穿恰吉服裝的男孩父母，請管好你們的孩子，我差點嚇到心臟病發。」

    這則貼文張貼至臉書一週後，被瘋狂轉發了超過10萬次。華登說，她的手機臉書應用程式根本就死當打不開，這「簡直難以置信」。

    結果這個「恰吉」不是電影裡被殺人魔附身的玩偶，而是一名叫做傑克森（Jackson）的5歲男孩，穿上戲服想要嚇嚇路人。

    傑克森的媽媽利德（Britnee Reed）說，她兒子在萬聖節扮成恰吉，自此之後就愛穿著戲服在家中和社區閒晃。她還說，兒子熱愛恐怖片和扮裝，「他喜歡穿上不同戲服，逗大家笑。」

    傑克森的照片登上社群媒體時，利德正在上班。她的同事把照片傳給她看，說這很像是傑克森會做的事情。

    「我把照片放大然後說，我的天啊，那就是我兒子。」接著她致電給負責照看傑克森的媽媽。傑克森的外婆說，她會幫孫子換上戲服，然後坐在門廊上，看著他開始每天的例行公事。

    利德說，他們在臉書上受到的關注相當驚人，雖然也有些負面評語，但大多數人都知道傑克森只是好玩。「事實上，還有人邀請他參加孩子的生日派對。」

    不過她說，傑克森不會應邀出席派對，只會繼續在家裡和社區附近嚇人。

    傑克森對自己不僅嚇到華登，還讓成千上萬人在臉書上看到他的裝扮感到很高興。「告訴大家，我是好的恰吉。還有，記得把照片也寄給我外婆。」

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