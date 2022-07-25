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    別管德製「豹-2A4」了！ 波蘭PT-91「主戰坦克」運抵烏克蘭

    波蘭援助的PT-91主戰坦克（MBT），已經運抵烏克蘭。（取自波蘭國防部官網）

    波蘭援助的PT-91主戰坦克（MBT），已經運抵烏克蘭。（取自波蘭國防部官網）

    2022/07/25 20:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕先前傳出西班牙國防部同意向烏克蘭轉移10輛德國製造的「豹-2A4」（Leopard 2A4）主戰坦克，這將是西方國家首次向烏克蘭提供先進主戰坦克，但仍有待德國點頭。不過，烏國當局25日證實，波蘭援助的PT-91「堅韌」（PT-91 Twardy）主戰坦克，已運抵烏克蘭，並開始執行戰鬥任務！

    主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）可以理解為具有現代坦克技術特徵、在戰鬥中擔負主要作戰任務的戰鬥坦克。主戰坦克是現代裝甲部隊的基本裝備和地面作戰的主要突擊兵器，同時也是最主要的反坦克武器之一，也是在核戰爭條件下生存能力最強的武器。

    據《歐洲真相》報導，波蘭國防部軍備局發言人普拉特克（Krzysztof Platek）談到了波蘭向烏克蘭轉移了一批PT-91主戰坦克，表示波蘭將透過向南韓採購新坦克來填補缺口。

    南韓《東亞日報》23日報導，波蘭計劃向南韓軍購180輛K2「黑豹」主戰坦克。

    烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在他的Telegram頻道發文證實，來自波蘭的PT-91主戰坦克已經在烏克蘭。不過他沒有透露坦克的數量。

    PT-91是波蘭利用西方技術，在T-72MI主戰坦克的基礎上改進研製的一型主戰坦克，於1995年開始服役。

    PT-91安裝波蘭自行研製的ERAWA-1附加反應裝甲，增強了坦克對破甲彈和穿甲彈的防禦能力。該坦克還加裝4台雷射警告接收器。另外，坦克外表面有採用型號為「1K2KS」吸波塗料塗抹的吸波塗層，能夠有效降低坦克被雷達發現的機率。PT-91還加裝了新型的自動滅火抑爆系統。

    相較於德國軍援烏克蘭口惠而不實，波蘭大手筆軍援重型武器給烏克蘭，包括T-72與PT-91在內的戰車就至少250輛，並已移交18門自主研製的「蟹式」（KRAB）155公厘自走砲，以及「閃電」（Piorun）便攜式防空飛彈和「戰友」（Warmate）自殺攻擊式無人機，攻烏軍使用。

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