為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    開空調必須關門 法國將祭出禁令防止能源浪費

    法國政府宣布，將推出一系列法規打擊能源浪費，以後所有商店只要開空調就必須關門，違者可能要罰款。圖為法國波爾多（Bordeaux）街景。（彭博資料照）

    法國政府宣布，將推出一系列法規打擊能源浪費，以後所有商店只要開空調就必須關門，違者可能要罰款。圖為法國波爾多（Bordeaux）街景。（彭博資料照）

    2022/07/25 17:58

    〔中央社〕法國政府今天宣佈，將推出一系列打擊能源浪費的法令規範，以後所有商店只要打開空調，就必須把門關上，違者可能遭到罰款。

    法新社報導，法國生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）接受RMC電台採訪時說，在開著空調的同時把門打開，會導致「耗能增加20%，這是一件很荒謬的事」。

    此外，帕妮兒魯納歇還說明了一項針對照明招牌的使用規範。

    帕妮兒魯納歇向星期日報（Le Journal du Dimanche）表示，法令會在幾天內公布：第一條是將擴大對照明廣告招牌的禁令，無論城市大小，凌晨1點到6點間都必須遵守相關規定，機場和車站則不在此列。

    第二條，是禁止商店一邊開著門，一邊開著空調或暖氣。

    法國一些城市跟部分歐洲地區一樣，遭受了熱浪侵襲，40度高溫時有所聞，甚至引發嚴重的森林大火，不過出於對古蹟和環境的保護，法國在冷氣安裝上有較為嚴格的要求，政府也在7月通過相關條例，開始對某些違規使用空調的商店進行裁罰。

    法國現在計畫將這項防止能源浪費的政策推廣到全國，罰款最高可達750歐元（新臺幣2萬2895元），但表示法令正式上路前，會先加強店家的教育訓練。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    熱浪真的熱死人 工會聯盟盼歐盟實施工作高溫限制
    2022/07/25 11:38

    熱浪真的熱死人 工會聯盟盼歐盟實施工作高溫限制
    熱浪強襲歐美 專家分析成因：北極加速暖化、熱穹蓋頂
    2022/07/25 10:10

    熱浪強襲歐美 專家分析成因：北極加速暖化、熱穹蓋頂

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    熱死了！ 西班牙、葡萄牙逾1700人死於熱浪
    2022/07/23 20:00

    熱死了！ 西班牙、葡萄牙逾1700人死於熱浪
    熱浪席捲義大利 16個城市列紅色警戒
    2022/07/22 23:45

    熱浪席捲義大利 16個城市列紅色警戒

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    熱浪肆虐北半球 瑞銀示警：能源轉型迫切
    2022/07/22 19:49

    熱浪肆虐北半球 瑞銀示警：能源轉型迫切
    英國高溫飆破40度！雄蜂熱到「抽搐射精」 GG噴出體外慘死
    2022/07/22 17:25

    英國高溫飆破40度！雄蜂熱到「抽搐射精」 GG噴出體外慘死
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播