自民黨政調會長高市早苗：繼承安倍遺志 深化台日關係

日本李登會之友會24日舉辦「日台關係50年，失去什麼？得到什麼？」研討會，受邀發表專題演說的自民黨政調會長高市早苗在會中表示，將繼承前首相安倍晉三的遺志，進一步加深台日關係。（記者林翠儀攝）

2022/07/24 19:58

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本自民黨政調會長高市早苗今天受邀在「日本李登輝之友會」舉辦的研討會中發表演說，她強調，台灣是日本的「真朋友」，遇刺身亡的前首相安倍晉三致力於日台關係發表，她將繼承安倍的遺志和志同道合的國會議員，繼續為進一步加深日台關係而努力。

日台斷交在今年滿50年，日本李友會以「日台關係50年，失去什麼？得到什麼？」為題舉辦研討會，邀請高市早苗就日本與台灣經濟安全保障問題發表演說，並由國家基本問題研究所理事長櫻井良子、資深媒體人福島香織、李友會會長渡邊利夫、日美台關係研究所理事林建良及平成國際大學副校長淺野和生舉辦座談，駐日代表謝長廷也應邀致詞，共吸引約400名民眾到場聆聽。

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會議一開始，全場為本月8日遇刺身亡的前首相安倍晉三默哀。會場前方也擺放了2010年10月底安倍訪台時與前總統李登輝的合影，以紀念兩人深化台日關係的卓越貢獻。

高市在演講時就「日台關係50年，失去什麼？得到什麼？」題目表示，今年是日中「邦交正常化」50週年，但她對於日中關係的「正常」與否持有疑問。

她表示，日台斷交50年，日本失去了「真的朋友」，但從另一方面來說也得到了「真的朋友」，因為日台斷交之後關係更為親密、牢固。不論是遇逢天災或疫情等各種危機，雙方均相互幫忙扶持。

高市朗讀了2013年安倍在臉書感謝台灣對日本東北大地震援助的一段貼文。安倍在2012年底重掌政權，隔年舉辦的311追悼大會時，不但邀請台灣代表與會，還唱名上台獻花，此舉引發中國反彈，拒絕出席當年的追悼大會。會後安倍在臉書貼文表示，台灣的賑災善款超過200億圓為全球之冠，台灣是日本重要的朋友，雖然中國的反應令人遺憾，但日本今後仍會恪守這種正確的禮貌。

高市強調，她將繼承安倍的遺志和眾多志同道合的國會議員，繼續為進一步加深日台關係而努力。

謝長廷在致詞時也表示，今年是日中建交50年，但台灣這1、2年各地都在舉辦日本時代的重大建設的百年紀念，在這100年的友好基礎上所發展的台日友誼，越來越緊密，近年在災難時互相支援，困難時互相支持的真情，可以成為世界的模範，今後也將在這個基礎上，繼續深化合作，承繼李登輝前總統和安倍前首相的遺志，為台日的安全與友好奮鬥。

駐日代表謝長廷受邀在日本李登會之友會24日舉辦「日台關係50年，失去什麼？得到什麼？」致詞時表示，台日百年的情誼越來越緊密。（記者林翠儀攝）

日本李友會以「日台關係50年，失去什麼？得到什麼？」為題舉辦研討會，約400名民眾參加，會議開始時為遇刺身亡的前首相安倍晉三默哀。（記者林翠儀攝）

日本李友會舉辦「日台關係50年，失去什麼？得到什麼？」研討會，邀多名專家探討台日關係。（記者林翠儀攝）

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