急了？中國叫囂若裴洛西訪台擬軍事回應 金融時報：口吻前所未有

金融時報透露，中國政府私下以嚴厲口吻向白宮叫囂，若美國眾議院議長裴洛西（見圖）8月訪台，中方可能採取軍事回應。（美聯社）

2022/07/24 19:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》19日率先披露美國聯邦眾議院議長裴洛西擬8月訪問台灣，23日再次揭示中國當局以前所未有的嚴厲口吻警告白宮，若裴洛西執意訪台，不排除採取軍事手段回應，而白宮正在評估中方威脅的虛實。

該報引述6名知情人士指出，中國先前已公開警告將對裴洛西訪台一事採取「強烈措施」，但私底下進一步向美方傳達反對之意時，措辭比以往還要強烈，甚至揚言不排除採取軍事回應。

請繼續往下閱讀...

北京並未說明將如何回應，但可能嘗試阻礙裴洛西專機降落台灣，或採取其他行動妨礙她出訪，包括動用戰機攔截裴洛西搭乘的美軍軍機。白宮正評估中方威脅的虛實，以及中方是否打算透過「邊緣策略」，刻意將局勢推升至衝突邊緣，以增加自身籌碼，施壓裴洛西放棄行程。

據了解，白宮國家安全顧問蘇利文和其他國家安全會議（NSC）高階官員，都反對裴洛西在此時訪台，認為可能升高台海緊張情勢，但NSC戰略溝通協調人兼白宮發言人柯比拒絕透露白宮是否勸阻裴洛西，僅稱已提供「脈絡、事實和地緣政治相關資訊」，由裴洛西作最後決定。

裴洛西若能成行，將是繼1997年時任聯邦眾議院共和黨籍議長金瑞契（Newt Gingrich）之後，最高階現任美國官員造訪台灣，但行程正巧碰上8月1日的中國建軍節，以及中共高層「北戴河會議」，尤其今年的會議可能攸關習近平能否在年底中共第20次全國代表大會（20大）順利跨入第3個任期，時機格外敏感。

此事不僅引發美國盟友憂心美中可能衝突，也導致美駐中大使伯恩斯臨時縮短華府行程，提前返回北京主持大局，同時也為總統拜登和中國國家主席習近平月底前的通話預作準備，2人預計會談及台灣問題。

另外，部份專家指出，中方認為拜登和裴洛西同屬民主黨，白宮應是外訪的策劃者，但美國國會獨立於行政體系之外，拜登實際上無權阻止裴洛西出訪。

台北方面熟知國安事務的人士評估，北京對裴洛西訪台擴大軍事回應的可能性，明顯比去年高；一名台灣高階官員更形容，「以往西裝革履的黑幫成員，現在直接亮刀子了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法