農民對抗重型坦克！ 烏第3套抗俄郵票28日開賣

烏克蘭第3套抗俄紀念郵票，預定7月28日開賣。（圖擷取自Ukrposhta官網）

2022/07/24 17:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼烏克蘭守軍對著俄國飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）「豎中指」的2套蛇島紀念郵票後，烏克蘭郵政局（Ukrposhta）23日宣布，週四（28日）將發行第3套烏俄戰爭紀念郵票，主題是一輛拖拉機拉著一輛坦克，紀念英勇的烏克蘭農民挺身作戰對抗敵人。

據烏國「Strana.ua」網站介紹，新郵票的名稱為「晚上好，我們來自烏克蘭」，反映的是尼古拉耶夫州發生的實際戰鬥事件。郵票以黃昏景象為背景，一輛插著烏克蘭國旗的拖拉機拖著一輛上面印有符號「Z」的俄軍坦克。

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報導稱，新郵票的發行量為500萬，可透過線上或郵局等實體管道購買。

烏克蘭推出以對抗俄羅斯戰爭為主題的郵票，受到全世界集郵、及關注俄烏戰爭人士的追蹤熱議。4月第一張軍事郵票畫面是一名烏克蘭士兵對俄國戰艦比中指，這是向侮辱來襲俄國戰艦的蛇島邊境守衛致敬，他們被讚爆是英雄；郵票上還寫「莫斯科號完蛋」，標示俄國黑海艦隊莫斯科號遭烏軍擊沉。

烏克蘭郵政總局乘勝追擊隔月再發行新版設計郵票，同樣的畫面，同樣是面向大海比中指的烏克蘭軍人，但是大海上已經沒有俄國戰艦，郵票上標示2022年4月14日，正是莫斯科號沉沒的日期。

5月23日開賣的烏克蘭「蛇島郵票」第2版。（圖擷取自Ukrposhta官網）

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