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    普廷出訪伊朗好氣色破罹癌傳聞？ 烏國防情報局長：可能是替身！

    俄總統普廷19日出訪伊朗。（歐新社）

    俄總統普廷19日出訪伊朗。（歐新社）

    2022/07/24 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日造訪伊朗，完成2月24日入侵烏克蘭以來第2次外訪。然而烏國國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）指稱，出訪伊朗的很有可能是普廷的替身，因為其行為舉止與原本的普廷有些不同。

    根據《紐約郵報》 報導，普廷上週出訪伊朗，除與該國最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）會面，還和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）於德黑蘭舉行三方會談，引發各界關注。

    自俄國揮兵入侵烏國以來，有關普廷有失智、帕金森氏症甚至罹患癌症的傳聞甚囂塵上，因此當外界看到普廷現身伊朗的健康氣色都感訝異，有人指他「走路更快」、「比往常更加警惕」。事後烏國防部情報總局局長布達諾夫向烏克蘭媒體《1+1》表示，普廷在出訪期間所展現出來的活力「一反常態」，「你看看他下飛機的那一刻，真的是普廷本人嗎？」暗示現身伊朗的可能是普廷的替身。

    《紐郵》指出，今年5月，反普廷的Telegram用戶「General SVR」就宣稱，普廷目前正在接受手術，克里姆林宮秘密安排替身，在有必要時頂替普廷，事前也先錄好普廷出席會議、簽署文件的畫面，讓外界以為普廷照常工作。但美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）20日公開駁斥相關傳聞，稱普廷身體其實很健康。

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