中國名醫揭露2歲女童肛門長大片菜花 微博噤聲打壓引眾怒！

中國網紅醫師許超近日在微博分享一名2歲女童肛門周邊滋生菜花的案例，引發網友熱議。（圖翻攝自許超醫生微博）

2022/07/24 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅醫師許超近日在微博分享一名2歲女童肛門周邊滋生尖頭濕疣（俗稱菜花）的案例，擔心女童可能遭性侵，不少網友得知後轉發分享，沒想到微博再次打壓、禁言，引爆批評聲浪。

許超在微博擁有超過287萬粉絲，22日收到粉絲求助，稱朋友在聊天群組PO出一張女童肛門長菜花的照片，想問許超是否有可能透過「性傳播」造成。許超驚訝說：「我的天...怎麼長了這麼多才發現？有性傳播的可能...盡快去醫院就診！如果存在性侵的情況，還要報警。」

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後續許超向前來諮詢的粉絲詢問女童的狀況，粉絲宣稱女童父母曾帶去醫院就診，但因為治療沒起色，索性不去，任由菜花在女童臀部滋長。

許超這篇文章馬上得到近5萬名網友轉發，沒想到關鍵字一度遭微博封鎖，許超原文原本附上的照片遭屏蔽，相關討論文章也被微博下架，讓中國網友震怒，指責微博官方竟然不幫助曝光此事，讓相關單位介入調查，同時也質疑當初幫女童看診的醫院為何不主動通報。

這起事件持續發酵，另一名網紅醫師「婦產科的陳大夫」昨天（23日）跳出來表示，許超醫生當時還委婉詢問粉絲女童是否有免疫系統疾病，其實遇到這類情況首要就是報警處理，因為菜花主要透過性行為傳播，其他方式感染的可能性很小。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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