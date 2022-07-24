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    不忍了！ 波蘭副外交部長開砲︰德國軍援烏克蘭是騙局

    德國至今真正交付給烏克蘭的重武器，只有7輛PzH2000自走砲。圖為PzH2000開轟的瞬間。（圖擷取自荷蘭國防部官網）

    德國至今真正交付給烏克蘭的重武器，只有7輛PzH2000自走砲。圖為PzH2000開轟的瞬間。（圖擷取自荷蘭國防部官網）

    2022/07/24 16:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國軍援烏克蘭口惠而不實，重武器就是拖著不給，至今真正交付給烏克蘭的重武器，只有7輛PzH2000自走榴彈砲。波蘭副外交部長韋爾森克（Szymon Szynkowski vel Sęk）更痛批，德國透過「武器輪換」的方式向烏克蘭提供坦克的承諾，根本是一場騙局！

    韋爾森克在德國《明鏡週刊》22日刊出的訪談中說，「事實證明，德國關於間接交換坦克的承諾是騙人的花招。」

    他聲稱，德國向波蘭提供的坦克「比（波蘭）提供給烏克蘭的更老舊」。他還說：「之所以說不可接受，是因為我們無意降低我們的武器水平，不想訓練我們的軍人使用60年代的裝備。」

    《德新社》報導，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）22日承認，透過「武器輪換」（ring exchange）方式向烏克蘭輸送武器的方案，未能按計劃發揮作用，但她否認德國違背諾言、欺騙波蘭的說法，聲稱「在那種情況下，沒有人會欺騙他們的歐洲鄰居。」

    德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的政府在戰爭爆發後，就堅持要用「武器輪換」的方式來供應烏克蘭坦克、裝甲車等重武器。這種作法是由波蘭等東歐、南歐國家把自身擁有的蘇聯時期重武器，例如T-72坦克、BMP-1步兵戰鬥車等裝備交付給烏克蘭，德國再從庫存撥出德製武器交給這些國家。

    蕭茲政府堅持的理由是，直接交付德國的西式武器給烏克蘭，只會製造烏克蘭後勤補給的困難，還要額外花時間訓練烏克蘭軍隊使用這些不熟悉的武器，不如讓東歐國家直接撥交烏克蘭熟知的裝備，德國用交換的方式間接支援烏克蘭。

    德國公共廣播聯盟（ARD）最近的專題報導戳破蕭茲藉口，指出美國、英國、法國、澳洲、立陶宛等國早就已經把西式裝甲車、自走砲裝備交付烏克蘭，正在服役中，德國滿口「因為緊急不能直接送西式裝備」，卻連輪換式的武器交付一項都沒有達成。

    報導中分析，東歐國家對德國這種背棄盟友的行徑非常不滿，而且認為德國人的武器交換計畫根本沒有誠意。

    波蘭副外交部長韋爾森克（見圖）痛批，德國軍援烏克蘭搞詐欺。（路透資料照）

    波蘭副外交部長韋爾森克（見圖）痛批，德國軍援烏克蘭搞詐欺。（路透資料照）

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