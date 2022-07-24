美參謀首長聯席會議主席出訪亞洲 批中國過去5年愈發侵略、危險

美國參謀首長聯席會議主席密利（圖中左）24日抵達印尼雅加達。（美聯社）

2022/07/24 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）正出訪印度－太平洋地區，他直言中國人民解放軍過去5年來愈發具有侵略性和危險性，對美、日、加、澳、菲、越南等國機艦做出「攔截」的次數大增，彼此發生「不安全」事件的頻率也上升。

《美聯社》24日報導，密利24日抵達印尼，是繼2008年的穆倫（Mike Mullen）後，再次有美國參謀首長聯席會議主席訪問印尼，將與印尼國軍總司令安迪卡（Andika Perkasa）會晤。

請繼續往下閱讀...

密利在行程中表示，「中國軍隊在印太地區空中、海上所傳達的訊息，已明顯更具侵略性」，共軍對美、日、加、澳、菲、越等國機艦的攔截行動，「數據上顯著增加」，且彼此間「不安全事件」次數也以同樣的比例攀升。

密利拒絕透露美中機艦「不安全互動」的次數，但美國國防部長奧斯汀上月在新加坡「香格里拉安全對話」曾表示，次數增加的情況「令人擔憂」。

密利表示，印尼等太平洋國家都希望美軍參與區域事務，「我們希望與各國共同提升互動能力，推動彼此軍隊的現代化，確保各國能夠應對中國發出的任何挑戰。」他也稱讚印尼在區域上具有戰略重要性，是美國的長期關鍵夥伴。

美國和印尼年初簽訂139億美元的合約，將出售先進戰機給印尼。國務卿布林肯去年12月也在雅加達與印方簽署協議，旨在加強雙方海軍共同演習。

據了解，密利的印太行著重中國威脅，將在澳洲雪梨參與印太國家國防首長會議，討論中國逐步上升的軍事能力，以及維繫自由、開放、和平太平洋的必要性等議題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法