比星座血型還紅！ 南韓風靡16種人格類型測驗

南韓年輕世代最夯話題已非星座或血型，而是「MBTI」人格驗驗，示意圖。（美聯社）

2022/07/24 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓年輕世代最夯話題已非星座或血型，而是源自美國二戰後的性格測驗邁爾斯-布里格斯（Myers-Briggs）、簡稱「MBTI」性格測試，透過測驗將人區分為16種類型。外媒報導，「MBTI」風靡南韓，已經出現在街頭各類廣告、電腦遊戲等，還廣泛應用於約會app、公司招聘等。

根據《CNN》 報導，「MBTI」由2名美國人研發，可將人區分為16種類型，並有4個英文字母代表個性，該人格測驗原是二戰期間做為女性尋職的性向測驗，1990年廣泛用於大學、公司做為職涯探索工具之一。

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南韓年輕人如今熱衷「MBTI」測驗，濟州啤酒公司搭上熱潮，還將推出「MBTI」性格的造型瓶身；還有廠商研發出相關約會APP（MBTI Blind Date），6月上架後，第一週就有120萬次的下載量。

韓國尋職網站也可見10幾個公司招聘特別要求特定「MBTI」類型，例如某公司招聘行銷，就特別寫到求職者得是ENFP類型，即為「熱情又有創新能力」。

另外，「MBTI」更是約會必聊的話題，23歲的首爾大學生李多鉉說，現在大家都會去問另一個人的人格種類、個性，她在第一次約會前，就會先說自己MBTI類型，「不需要繼續解釋自己個性，只要簡單說是 ENFP」，意旨她精力充沛和個性友好，「這樣很節省時間」。她也依據MBTI找到適合的男友，2人已經交往超過1000天。

「MBTI」測驗出版商邁爾斯-布里格斯（The Myers-Briggs Company）公司亞太區董事總經理諾特（Nott）表示，對於在南韓爆紅，他們非常高興，但「僅依循此去找交往對象並不適當」，儘管物以類聚有好處，但「異性相吸」也同時存在，若只因MBTI不同就拒絕可能對象，可能錯過一段美好的關係。

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