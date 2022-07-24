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    誰能中獎？超級百萬頭獎又槓龜 累積235億創全美史上第4高

    美國超級百萬彩券頭獎又槓龜，目前獎金已累計7.9億美元（約新台幣235.5億元），是全美史上第4高的頭彩。（美聯社）

    美國超級百萬彩券頭獎又槓龜，目前獎金已累計7.9億美元（約新台幣235.5億元），是全美史上第4高的頭彩。（美聯社）

    2022/07/24 10:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「超級百萬（Mega Millions）」彩券最新一期號碼在22日晚間開出，但頭獎繼續槓龜，目前獎金已累計7.9億美元（約新台幣235.5億元），若有幸運兒在下一期26日中獎，將可抱走全美史上第4高的頭彩獎金。

    據《美聯社》報導，超級百萬頭獎從今年4月開始就一直槓龜到現在，假如下一期有人喜獲大獎，可選擇分30年領取稅前7.9億美元全額獎金，不過歷來大多數得主都選擇一次性領取現金，這樣一來稅前只能拿到4.644億美元（約新台幣138.4億元）。

    美國彩券頭獎歷來最高獎金，由2016年1月13日開出的「威力球（Powerball）」所創下，當時15.86億美元（約新台幣474.4億元）由3注平分。至於單注獨得最高獎金、歷來第2高頭彩，則是2018年10月23日開出的超級百萬，由南卡羅萊納州的幸運兒拿走15.37億美元（約新台幣459億元）。

    美國彩券第3高頭獎，是2021年1月22日的超級百萬10.5億美元（約新台幣313億元），單注獎落密西根州。原本的第4高為2019年3月27日威力球的7.684億美元（約新台幣229億元），不過已被目前的超級百萬擠下。

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