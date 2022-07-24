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    烏克蘭糧食出口港遭炸 土防長：俄否認發動攻擊

    2022/07/24 01:36

    〔中央社〕俄羅斯與烏克蘭才剛達成協議，讓黑海卡關穀物得以運出後，烏國糧食出口港敖德薩（Odessa）就遭到飛彈攻擊。

    土耳其國防部長今天表示，「我們昨天達成協議後發生這樣的事件…真令我們感到憂心」，俄方則否認對敖德薩發動任何攻擊。

    俄羅斯昨天才在聯合國（UN）斡旋下，與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓烏克蘭生產的穀物能經由敖德薩港運輸出口，此舉有助緩和全球糧食危機。烏克蘭今天稍早表示，俄羅斯發射巡弋飛彈擊中敖德薩港口基礎設施，讓具里程碑意義的協議蒙塵。

    敖德薩州（Odessa）代表布拉楚克（Sergiy Bratchuk）在社群媒體發表聲明說：「敵軍以口徑式（Kalibr）巡弋飛彈攻擊敖德薩海港，其中2枚飛彈被防空系統擊落，另2枚飛彈擊中港口基礎設施。」

    烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示：「俄軍飛彈（攻擊）等於是（俄國總統）蒲亭在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的臉上吐了口水，而艾爾段為促成協議，作出了很大努力。」

    土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）及美聯社報導，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）說，「俄方告訴我們，他們與這次攻擊完全無關，他們正非常密切地調查這起事件。我們昨天達成協議後發生這樣的事件…真令我們感到憂心」。

    古特瑞斯的副發言人哈克（Farhan Haq）今天發布聲明說：「秘書長明確譴責據報今天在烏克蘭敖德薩港的攻擊。俄羅斯聯邦、烏克蘭與土耳其必須完全履行（協議），這是必要義務。」

    有別於古特瑞斯未明確指責俄國，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則在推特（Twitter）發文寫道：「才簽署伊斯坦堡協議，隔天便攻擊對穀物出口至關重要的一個目標，這格外應受譴責，並且再度證明俄羅斯完全漠視國際法與所做的承諾。」

    俄羅斯與烏克蘭昨天因桌上展示旗幟起爭端、雙方不願同桌入席及避免在簽署儀式上握手，烏克蘭代表拒與俄方簽署同一份文件等因素，使協議簽署儀式稍稍延後舉行，兩國對彼此的敵意明顯可見。

    烏克蘭代表團在參加儀式時也直言不諱地說，若俄羅斯違反協議並攻擊烏國船隻，或入侵烏國港口周圍區域，烏方將進行「立即軍事回應」。

    俄國和烏克蘭合計占全球小麥出口約30%。由於俄國軍艦封鎖烏克蘭港口，加上基輔為防止兩棲攻擊，在港口布置水雷，多達2500萬噸的小麥等穀物無法出口。根據昨天的協議，烏克蘭船隻可以沿著安全走廊進出3個指定的黑海港口。（編輯：施施）1110724

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