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    佛州州長：中國在美大買房地產「是大問題」 擬對中共相關投資設限

    美國佛州州長、共和黨籍的迪尚特認為中國在佛州大買房地產，已經構成「大問題」。（路透檔案照）

    美國佛州州長、共和黨籍的迪尚特認為中國在佛州大買房地產，已經構成「大問題」。（路透檔案照）

    2022/07/23 20:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）22日指出，中國在佛州大買房地產，已經構成「大問題」，也因此，他簽署法案，遏制他所認為像中國共產黨這種「流氓國家的不當影響力」。

    迪尚特接受《福斯新聞》談話節目「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）訪問，主持人殷格拉漢談到，中國大買美國房地產、尤其是在農業和住宅領域、在美國大平原區以及佛州這樣的地方，已經令人越來越擔心。迪尚特說，「我不認為他們應該這樣」，「我想問題在於這些公司與中共有關係，不管一家公司在做什麼，表面上看來總是不那麼明顯，但是我想這是大問題」。

    他說，佛州已經禁止了中國的「孔子學院」—這些讓中共影響力和政治宣傳進入高等教育體系的機構，「我們可能也將在下個會期針對我們的退休金投資立法，那些或許與中共有關聯的部份。不見得有很多，但是我們希望確保切斷關聯，讓我們不會提供我們的頭號敵人資金。」

    佛州去年通過、並由州長簽署生效兩項法案，包括要求佛州大學須公佈外國政府超過5萬美元的獎學金和捐款，以及禁止在佛州設立孔子學院，以及嚴懲為外國政府或公司進行商業、智慧財產竊密，兩項法案旨在對抗7個特定國家、尤其是中國，在美國學術機構和公共單位的影響力和滲透。

    迪尚特去年6月簽署這兩項法案時，直指「現在你看一看，沒有一個單一實體在美國廣泛產業和機構進行的邪惡影響，比中共更廣泛」。

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