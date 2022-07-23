烏俄戰延燒尋求「非西方」盟友 俄國外長將訪問非洲

俄羅斯外交部長拉夫羅夫預計24日展開非洲之旅，計畫拜訪埃及衣索比亞、烏干達與剛果民主共和國。（路透）

2022/07/23 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事延燒，歐美國家與俄國的衝突依然僵持不下，許多國家儘管未身處於戰爭的暴風圈中，也被迫要在美俄強權之中選邊佔。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）預計將在24日展開他的非洲之旅，在烏俄戰爭這個敏感的時機點上，顯然是為了替俄國拉攏「非西方」盟友鋪路。

根據路透報導指出，拉夫羅夫的非洲行將先前往埃及，接下來依序到衣索比亞、烏干達與剛果民主共和國，此次這趟非洲之旅，顯然有著明顯的戰略布局意味，拉夫羅夫於20日接受俄羅斯國營電視台時表示，莫斯科當局致力於與非洲重建合作關係。

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拉夫羅夫表示：「我們從未『管訓』過非洲國家，俄國在做得都是幫助他們解決問題，讓他們能夠以他們渴望的方式生活而已。」

對於埃及而言，這個國家與美國、俄國同時有著緊密的外交關係，其中埃及的麵粉進口、軍武來源有很大一部分來自俄羅斯；而本週俄國的國營能源公司「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）將協助埃及建立它的第一個核能發電廠，這是繼1970年的亞斯文高壩（Aswan High Dam）後最大的埃俄合辦工程，因此可以想見埃及與俄國此後的關係會有多麼密切。

儘管俄國對於埃及有著經濟與能源層面上的重要性，但埃及與美國其實還是維持著穩定的外交關係，在部分經濟制裁的項目上與歐美陣營站同一陣線。

但也有學者認為，西方對於阿拉伯世界或者是非洲的牽制力已不如從前強烈，這些第三世界國家可能也會尋求一條非西方盟友的路線，因為他們也認知到，未來的世界可能是多極政治走向，將自身外交合作路線限定在西方世界並無太多好處。

而對於衣索比亞與烏干達來說，這兩個國家因為國內嚴重的政治與社會動盪，以及嚴峻的人權侵害議題，導致跟歐美的外交與合作關係日趨僵化，例如2020年衣索比亞的北部提格雷地區（Tigray）爆發衝突，導致歐美停止與該國進行更多優惠的經濟往來。

隨著這些非洲國家與歐美漸行漸遠，俄國亦會把握這樣的機會，吸引這些非洲國家的支持以打擊西方勢力，不僅俄國在尋找可靠的「非西方」盟友，第三世界國家也同時在為自身的外交多樣性鋪路。

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