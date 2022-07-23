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    裴洛西8月訪台逼中國抓狂？華府專家建議「年底再來」

    美國聯邦眾議院議長裴洛西友好台灣，但擬下月訪台一事卻意外引發美國政壇議論。（美聯社）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西友好台灣，但擬下月訪台一事卻意外引發美國政壇議論。（美聯社）

    2022/07/23 16:27

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西擬8月訪台一事，美軍認為「不是個好主意」。《日經亞洲評論》23日引述專家分析，關鍵因素在於訪台時機，因為8月初適逢中共高層「北戴河會議」，若裴洛西選在那時訪台，將讓中共有藉口宣稱美方「改變台海現狀」，進而做出極限回應；若在年底訪台，裴洛西仍是議長，卻不至於引發太大紛擾。

    據報導，裴洛西認為美軍稱她訪台「不是個好主意」，是擔心其搭乘的軍機會被中國擊落，但軍事專家直言，中國將美國總統繼任順位排名第2的眾院議長座機擊落，這種事根本難以想像，美軍的憂慮更多是因為該行程的公開性質。

    日本陸上自衛隊退役三星將領磯部晃一表示，若裴洛西真的出訪台灣，「中國軍隊會密切注意其搭乘的美軍軍機從何處起飛」。磯部和其他軍事分析家曾推測，美中一旦在台海衝突，駐韓美軍可能被要求支援，而軍機從南韓飛往台灣，就是一種演練，「過去，搭載美國人員到台灣的美軍軍機，就經常從南韓起飛。」

    磯部也分析，拜登政府一向對具敏感性質的外交行程保密到家，但裴洛西訪台卻提前數週曝光，顯然白宮對此行並不熱心。

    美國國防部負責軍力發展的前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）表示，台灣處境愈發危險，華府必須對其傳達的訊息格外審慎，「中國接近具備攻台的能力，在此情況下，我們必須著重的是快速且大幅增加防禦力量，『象徵意義』的行動不是現階段必要的」。

    柯伯吉認為，華府和東京方面已對台灣釋出相當大的支持，當前的關鍵是美、日、台三方必須快速強化捍衛台灣的實際能力。

    值得注意的是，《日經亞洲》指出，裴洛西若在8月訪台，對中國方面是高度敏感的時機，因為中共高層年度密會「北戴河會議」正好登場。這場會議是中共現任領導層和黨內大老對現任政府進行考核，以及討論下一屆接班人馬等重要議題的場合。北京近期急於促成習近平和拜登舉行視訊會議，就是向黨內大老展示，習有妥當處理中美關係，而裴洛西此時訪台，會迫使習採取強烈反擊。

    假使裴洛西訪台時，共機朝台灣防空識別區更逼進一步，甚至飛越台灣本島，將是改變現狀的舉動，但中國可能歸咎於美方先採取挑釁行動。

    美國智庫「布魯金斯研究所」研究員何瑞恩（Ryan Hass）在推特發文表示，有必要重新安排裴洛西訪台時間，若裴洛西8月初訪台，接近中共建軍紀念日的8月1日及北戴河會議，恐怕會引發中國的極限回應。

    他說，「裴洛西可在8月時公開表達挺台，並承諾會在之後某個時間點訪台。無論美國11月國會期中選舉的結果如何，裴洛西直到明年1月3日都還會是眾院議長，她仍可在年底時以議長身份訪台，屆時就不至於引發太大紛擾。」

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