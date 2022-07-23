敘利亞北部遭俄軍空襲 7人死亡12人受傷 多名孩童傷亡

一名白頭盔的成員走在空襲過後的斷垣殘壁之上。（法新社）

2022/07/23 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕孩子們頭上繫著髮帶，安詳沉睡在暖被之中，大人們跪坐在他們的身邊親撫小臉、呼喊小名，這是他們最後一次見面。敘利亞內戰的煙硝至今未息，許多平民淪為衝突之下的受害者，22日敘利亞北部伊德里布省（Idlib）一處村落遭到俄軍飛彈空襲，導致7人死亡與12人受傷，其中包含多名孩童。

根據半島新聞台報導，敘北伊德里布省的賈迪達村（Al-Jadidah）於22日晨間遭到俄羅斯空軍襲擊，據駐地的人權觀察組織與媒體稱，兩架俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機在該村落上空盤旋，緊接著展開連續4次的空襲，摧毀了一間雞舍與民房，並造成多人傷亡。

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敘利亞公民守衛隊（Syria Civil Defence，通稱白頭盔）是2013年起在敘國反政府軍地區成立的人道救援組織，他們在空襲當下立刻前往救災，白頭盔副主任穆斯塔法（Munir Al-Mustafa）表示，他們花了將近3個小時才將死者與傷患從凌亂破碎的瓦礫堆中救出。

7名死者中包含2名男童與2名女童，他們靜靜地躺在醫院的地上，毯子將他們的遺體包裹起來，家屬們坐在這些孩子們的身旁，難掩哀痛不捨的情緒。

一位不願具名的家屬告訴半島新聞的記者，他問道：「這些幼小的孩子們做了什麼？難道這些熟睡的孩子們是恐怖分子嗎？」

توقفت الحياة وبكت القلوب بصمت، أرواح فاضت إلى السماء وأرواح تبكي من الألم، هنا للموت … رهبة…. وللصمت رهبة.

مجزرة الجديدة غربي #إدلب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/sgtq8SHlG5 — الدفاع المدني السوري （@SyriaCivilDefe） July 22, 2022

位於敘利亞北部的伊德里布省是反敘利亞政府軍的大本營，過去經常與各方武裝勢力展開軍事衝突，俄國從2015年起積極介入敘利亞內戰，協助小阿薩德政權（Bashar al-Assad）重掌局勢，讓敘利亞反對派的勢力急遽減退，只剩下敘北地區的控制權。

但儘管伊德里布省時常遭受俄國與敘政府軍的襲擊，本次針對賈迪達村的攻擊亦不尋常，因為該地已經遠離戰線許久，本來應該是相對平靜的區域。

另外一名傷患家屬阿布都海伊（Ahmed Abdul Hayy）表示，他們當初就是認為賈迪達村相對安全，所以才從哈馬省（Hama）搬遷到此處，但是沒有想到俄軍連這個小村莊都不放過，他說：「這是一次可怕的經驗，我沒辦法目睹我的孩子們受傷，送他們去醫院的幾分鐘都像是過了幾個小時一般。」

主管敘利亞危機的聯合國區域人道主義副協調員卡茨（Mark Cutts）也譴責了本次的攻擊，表示交戰方應該要負起保護平民的責任，強調任何針對平民與基礎設施的攻擊都必須遏止。

自從敘利亞內戰於2011揭開序幕，時至今日已經造成超過30萬平民死亡，數百萬名敘利亞難民流散於世界各地。同時外國勢力的介入讓敘利亞問題變得更加錯綜複雜，激化的陣營對立讓戰事持續延宕，平民始終是最脆弱、無辜的受害者。

受傷的孩子們被運送到醫院進行治療。（路透）

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