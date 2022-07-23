為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    雷根號抵星 2019年以來美航艦首度停靠新加坡

    美國航空母艦「雷根號」打擊群日前在南海執行安全任務。今天抵達新加坡進行補給，也讓艦上官兵上岸休息。（歐新社）

    美國航空母艦「雷根號」打擊群日前在南海執行安全任務。今天抵達新加坡進行補給，也讓艦上官兵上岸休息。（歐新社）

    2022/07/23 00:09

    〔中央社〕美國航空母艦「雷根號」打擊群日前在南海執行安全任務。「雷根號」今天抵達新加坡，這是2019年以來，首次有美國航艦停靠星國，主要是進行補給，也讓艦上官兵上岸休息。

    尼米茲級核子動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）隸屬美國太平洋艦隊第七艦隊，日前在南海執行海上安全任務。美艦在南海的行動是美國海軍在印太地區例行任務的一環。

    在南海執行任務後，「雷根號」今天抵達新加坡。美國駐新加坡大使館向中央社記者表示，這是自2019年以來，首度有美國航艦停靠新加坡，「雷根號」週末將停留在星國，這是美艦在此區域常態部署的一部分。

    「海峽時報」（The Straits Times）報導，「雷根號」停靠新加坡主要是進行補給，也讓艦上官兵上岸休息。

    此外，目前人在新加坡訪問的美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）今天也登上「雷根號」發表談話。

    根據美國大使館提供講稿，戴杜羅表示，過去2個月以來，「雷根號」打擊群與許多區域盟友、夥伴一起在國際水域執行任務。

    戴杜羅說，環太平洋軍事演習（RIMPAC）及其他類似演習，有助加強互操作性（interoperability），聯合部隊需藉此嚇阻及挫敗強權國家的挑釁行為。

    他指出，很不幸地，有些國家試圖聲稱自己擁有他國資源，並扭曲美國合法的海上行動，例如勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）近期的自由航行任務及「雷根號」在南海的海上安全任務。

    戴杜羅表示，東南亞各國的安全及經濟繁榮都仰賴自由開放的印太地區；為達此目標，美國會持續與夥伴及盟友合作。

    外電報導，中國持續在南海擴張勢力，且多次對於美軍南海任務提出抗議，甚至出動解放軍驅離。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不顧中共反對 美海軍：雷根號航艦打擊群南海執行安全任務
    2022/07/13 23:52

    不顧中共反對 美海軍：雷根號航艦打擊群南海執行安全任務
    美國「英勇之盾2022」軍演登場 「3航艦」編隊航行秀肌肉
    2022/06/13 11:14

    美國「英勇之盾2022」軍演登場 「3航艦」編隊航行秀肌肉

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    美雷根號會同韓艦 沖繩外海軍演
    2022/06/05 05:30

    美雷根號會同韓艦 沖繩外海軍演
    美韓聯合軍演 睽違4年美航艦「雷根號」亮相
    2022/06/04 18:56

    美韓聯合軍演 睽違4年美航艦「雷根號」亮相
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播