搏命演出！印度首長生飲聖河水證明水質 2天後嚴重腹痛送醫

印度旁遮普省首席部長曼恩飲當地的聖河水。（取自旁遮普省執政黨「小老百姓黨（Aam Aadmi Party）」推特@AAPPunjab）

2022/07/22 19:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度旁遮普省首席部長曼恩（Bhagwant Mann）日前為了證明當地的聖河水質無虞，當眾喝下一杯聖河的水，沒想到，2天後嚴重腹痛緊急送醫。

《印度快報（Indian Express）》、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）21日報導，曼恩19日深夜在官邸突然嚴重腹痛，連夜緊急以直升機送到首都的一家私人醫院，醫生檢查後發現他胃部感染，消息人士說他現在還在住院。

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消息人士指出，曼恩生病與他直接生飲旁遮普聖河「黑溪」（Kali Bein）的水有關係。曼恩17日訪視旁遮普省蘇坦普爾．羅迪市（Sultanpur Lodhi），參加紀念「黑溪」淨河22週年活動，在河岸種樹，還舀起一杯聖河的水喝下去，政府發布他喝聖河水的照片，受到媒體大幅報導，喝水影片也在網路上廣泛流傳。

政府對曼恩送醫一事嚴格保密，旁遮普省首席部長辦公室也未證實曼恩送醫的消息，甚至有一名官員說他身體硬朗，21日行程滿檔。

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