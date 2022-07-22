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    澳中有破冰跡象？專家稱中國意識到把自己逼入牆角

    澳洲外長黃英賢（Penny Wong，左）與中國外長王毅（右）。（法新社）

    澳洲外長黃英賢（Penny Wong，左）與中國外長王毅（右）。（法新社）

    2022/07/22 14:12

    〔即時新聞／綜合報導〕近年中國與澳洲交惡，但上週雙方外長在G20外長會議期間展開會談，中國外交部長王毅似乎釋出善意，而澳洲外長黃英賢（Penny Wong）則表示，會談有助於雙方外交關係的穩固，外媒也對兩國外交關係的變化進行分析。

    《BBC中文網》報導，澳中兩國交惡始於2018年，當時澳洲禁止中國企業華為參與該國5G建設，隨後提出調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的源頭，並批評中國在新疆和香港的人權爭議，而中國則對澳洲商品設置貿易壁壘。

    至於雙方近期對話內容的轉變，像是王毅要求澳洲將中國視為合作夥伴而非對手，澳大利亞國際事務研究所執行董事韋克菲爾德（Bryce Wakefield）認為，中國的要求不太可能影響澳洲政策，且澳洲的主要關鍵點是在貿易，希望中國能公平對待澳洲。

    韋克菲爾德進一步表示，中國意識到它把自己逼到牆角，因為中國對澳洲的強硬言論，並沒有影響澳洲外交政策，而經濟上實施打壓，澳洲的經濟卻沒有受到影響，此外澳洲智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）研究員徐元敬（Jennifer Hsu）點出，澳洲是一流的煤炭提供者，中國在民生問題上會需要與澳洲合作。

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