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    歐洲能源危機延燒 匈牙利外長訪莫斯科確保俄國油氣供應

    匈牙利外長西雅爾多（左）於21日訪莫斯科會唔俄羅斯外長拉夫羅夫（右）。（歐新社）

    匈牙利外長西雅爾多（左）於21日訪莫斯科會唔俄羅斯外長拉夫羅夫（右）。（歐新社）

    2022/07/22 17:23

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突的戰火不止，俄國與歐美國家的經濟制裁大戰也延燒，但面對緊接而來的冬季，歐洲各國皆擔憂俄國會對歐洲斷絕天然氣供應。匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）於21日拜訪莫斯科，會唔俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），希望能確保俄國對匈牙利的油氣供應。

    根據半島新聞台報導，匈牙利外交部長西雅爾多將在本次的外交旅途中會見俄國外長拉夫羅夫與總理諾瓦克（Alexander Novak），期待能夠藉由此次與俄國高級官員會面，盡可能防止匈牙利被圍困在烏俄大戰的能源危機之中。

    西雅爾多於21日在臉書上發表匈牙利外交團隊抵達莫斯科的動態，表示：「我們在這裡有2個主要任務，首先是確保匈牙利人民能夠得到足夠的天然氣供應，第二則是重申我們對和平的渴望。」

    在這場全世界都被迫選邊站的烏俄衝突之中，匈牙利的立場相比於其他西歐國家更親俄，除了地緣政治學的考量以外，也是因為匈牙利國內有高達95%的天然氣、60%的原油來自俄國進口，鑒於匈牙利對俄國能源的過度依賴，讓它必須在戰爭激化歐俄對立的時刻必須倒向俄國以符合整體國家利益。

    先前歐盟祭出抵制俄國原油的策略，匈牙利當局就警告，這種作法無疑是向歐盟的經濟投下原子彈，也會摧毀它穩定的能源供應。顯然匈牙利並不支持在能源議題上與俄國唱反調。

    去年匈牙利才跟俄國的能源巨擘「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）在15年的能源協議之下，從保加利亞以及西伯利亞獲取35億立方米的天然氣；而西雅爾多也於日前表示，匈牙利未來還會跟俄國買更多天然氣。

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