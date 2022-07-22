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    世界第一人 47歲雪巴人兩度征服14座8千公尺高峰

    47歲的雪巴人薩努．雪巴（Sanu Sherpa）成為兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的第一人。（圖擷自推特）

    47歲的雪巴人薩努．雪巴（Sanu Sherpa）成為兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的第一人。（圖擷自推特）

    2022/07/22 00:26

    〔中央社〕探險隊主辦單位「先鋒探險」（Pioneer Adventure）今天表示，47歲的雪巴人薩努．雪巴（Sanu Sherpa）成為兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的第一人。

    法新社和路透社報導，來自尼泊爾東部桑庫瓦薩巴縣（Sankhuwasabha）的薩努21日上午帶領一名日本客戶，登上位於巴基斯坦、海拔8035公尺的加舒爾布魯木2峰（Gasherbrum II），為世界第13高峰，完成兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的壯舉。

    先鋒探險主管帕桑．雪巴（Pasang Sherpa）告訴法新社：「這對我們來說是個值得驕傲的時刻。薩努．雪巴締造了登山界的歷史，不止一次，而是兩次攀登所有14座高峰。」

    薩努2006年開始從事登山探險的搬運工工作，帶領外國登山客攀登卓奧友峰（Cho Oyu），成功攻頂他的第一座8000公尺高峰。

    到了2019年，14座8000公尺以上高峰他至少攻頂一次，至今只有約40人完成如此創舉。

    薩努曾7次登頂8849公尺高的聖母峰，並3度登頂洛子峰（Lhotse）和具有挑戰性的馬納斯盧峰（Manaslu）。

    包括聖母峰在內的14座最高峰中，有8座位於尼泊爾，其他6座在巴基斯坦和中國西藏地區。

    尼泊爾嚮導通常是來自聖母峰周圍山谷的雪巴人，他們被認為是喜馬拉雅山登山業的主幹，協助攜帶大部分設備和食物，還負責修理繩索和梯子。

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