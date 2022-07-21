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    美貨櫃車走私人口釀53死 2名嫌犯遭起訴

    美國上月發生貨櫃車悶死53名非法移民命案，2名嫌犯昨日遭起訴。（美聯社）

    美國上月發生貨櫃車悶死53名非法移民命案，2名嫌犯昨日遭起訴。（美聯社）

    2022/07/21 20:35

    〔即時新聞／綜合報導〕上月傳出震驚全球的美墨邊境移民悶死在貨櫃車的悲劇，一輛棄置在路邊的貨櫃卡車內有高達53名非法移民死亡，2名男子本周三遭起訴，罪名是合謀運送非法外國人致死；以及合謀運送非法外國人致重傷。這起嚴重的傷害罪最高可判處20年監禁，但因死亡人數眾多，可能會被判處終身監禁。

    據外媒報導，聯邦大陪審團於本周三起訴這起貨櫃車走私事件的美籍卡車司機駕駛扎莫拉諾（Homero Zamorano），以及另一名28歲的同謀馬丁內斯（Christian Martinez）。警方表示，抵達現場時，扎莫拉諾一度偽裝成倖存的受害者，所幸被其他倖存者認出並向警方舉報。而警方在搜查通話紀錄中，還發現另一名28歲的同謀馬丁內斯。

    目前2人仍被拘留，沒有保釋候審，馬丁內斯的律師拒絕對起訴書發表評論。這起嚴重的傷害罪最高可判處兩人20年監禁，其中，聯邦總檢察長可授權檢察官提出死刑指控。

    事實上，聖安東尼奧在2017年夏季也發生一起類似事件，一輛車擠滿39名非法移民，發生10人死亡的慘劇，而60歲的卡車司機承認罪行後，於2018年被判無期徒刑。

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