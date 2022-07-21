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    習近平邀歐洲領袖赴京？歐外交官：有如安排「加冕」儀式

    香港南華早報引述歐洲外交官員說法報導，中國國家主席習近平邀請歐洲領袖訪中，將有如他連任中共總書記的「加冕儀式」，彷彿拿破崙三世再世。（彭博社）

    香港南華早報引述歐洲外交官員說法報導，中國國家主席習近平邀請歐洲領袖訪中，將有如他連任中共總書記的「加冕儀式」，彷彿拿破崙三世再世。（彭博社）

    2022/07/21 05:47

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管中國外交部將香港《南華早報》指稱中方正邀德國、法國、義大利、西班牙領袖11月訪中，與中國國家主習習近平會晤的報導斥為「假消息」，但南早隨即加碼爆料，直指中方進行上述安排乃習近平想法：他預期屆時已透過中共第20次全國代表大會（20大）獲得第3任期，歐洲領袖赴京將有如他的「加冕儀式」，彷彿拿破崙三世再世。

    南早19日報導，消息來源為歐洲資深外交官員，此人證實德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、義大利總理德拉吉和西班牙總理桑切斯已接到中方洽詢，「我認為，他想要一場加冕儀式，讓世界領袖來北京向習三世致敬，就像拿破崙三世一樣。」惟目前尚屬非正式邀請，預計今年稍晚正式邀約；4國正謹慎思考如何處理此事，德、法兩方已為此展開辯論。

    該名參與歐洲與中國間事務甚深的高階官員指出，歐盟主要成員國正就俄羅斯侵略烏克蘭一事，思索如何與中國建立建設性合作關係。中國外交部長王毅9月前往美國出席聯合國大會籌備工作時，將途經歐洲，在邀請上述4國領袖赴中為習近平「加冕」一事上，屆時將由他評估是否可行。

    法國國際廣播電台（RFI）報導，中國外交部否認南早報導的原因可能有二：一個是中國內部因素，即中共20大尚未召開，卻已邀請外國領袖與習近平會晤，顯示「生米已經煮成熟飯」，習近平鐵定連任，可能會引發黨內更多反彈。此外，習近平堅持「清零」防疫政策，導致中國經濟嚴重下滑，提前為自己安排「萬國來朝」的場面，可能會收到反效果。

    第二是外部因素，即北京2022年冬季奧運會原本也希望邀請西方領袖出席開幕式，但因北京對付新疆、香港、台灣的手段引發公憤，遭西方國家外交抵制，連經過7年談判達成的歐中投資協定也被棄置。如今，北京與西方的關係甚至可能因為俄羅斯入侵烏克蘭而更為緊張，西方領袖同意受邀的可能性應該不高。

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