美空軍參謀長：與盟友開始研議培訓烏克蘭飛行員

美國和盟友開始研究如何培訓烏克蘭飛行員，以打造烏克蘭未來空軍戰力。（歐新社）

2022/07/20 22:33

〔中央社〕美國空軍參謀長布朗告訴路透社，美國和盟友開始針對培訓烏克蘭飛行員進行研究，這是可能幫助打造烏克蘭未來空軍的長期工作其中一環。

西方國家對烏克蘭提供防空武器，使其得以從俄羅斯2月24日入侵以來，防範比他們先進許多的俄羅斯空軍掌控空優。

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烏克蘭同時尋求取得美國戰鬥噴射機並由美方對飛行員進行駕駛訓練，以擺脫對俄羅斯戰機的依賴。烏克蘭空軍已經公開表達希望取得F-15和F-16戰機。

布朗（Charles Q. Brown Jr.）飛抵科羅拉多州阿斯本（Aspen）出席安全論壇時承認，美國軍方和盟友已經就此進行內部討論。

飛行員出身的布朗說：「要確立長期計畫，看如何為他們發展空軍、打造他們未來會需要的空軍。」不過他沒有證實決定如何進行。

在此之前，聯邦眾議院日前通過相關法案，如果再通過其他關卡，美國將會投入1億美元幫助以美國作戰飛機培訓烏克蘭飛行員和維修人員。

布朗未就這項立法表示意見，並且拒絕推測時間表或何種西方戰機可能最適合烏克蘭。

不過他強調未來替烏克蘭培訓飛行員將是複雜問題，必須考慮到戰況，以及基輔有沒有辦法從戰場上派飛行員投入漫長訓練。

被問到烏克蘭飛行員要能夠操控美國戰機可能得花多久時間轉型時，布朗強調，在新型飛機上受訓的美國飛行員可能得花2到4個月培訓。他表示，從蘇聯系統過渡將會「難一點」。

布朗指出，烏克蘭可以依靠有從蘇聯時代飛機過渡到西方系統經驗的北大西洋公約組織（NATO）夥伴協助。

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