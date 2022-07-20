驚險！ 小孩從6樓墜落 路人徒手接住救命

浙江一名幼童被母親獨自留在家中不慎墜樓，幸好被路邊一名男子接住才平安無事。對此，中國網友開始宣導幼童照料的重要性。（本報資料照，示意圖）

2022/07/20 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕小孩在沒有大人看顧的情況下，常常一轉眼就發生讓人措手不及的意外，類似的事件時有所聞。近日網路上流傳一則影片，內容是一名中國浙江的小孩不慎從6樓墜落，路旁一位男子上前徒手接住，所幸小孩與男子都沒有受傷。

綜合中媒報導，本月19日，浙江嘉興市桐鄉一名小孩爬上沒有防護設施的6樓窗台，不久後就直接墜落，先掉到2樓的塑鋼板上，接著往1樓地面滑落。當時路邊一對男女看到後，二話不說便上前想要接住小孩。之後小孩掉到男子懷中，平安無事降落到地面。

請繼續往下閱讀...

這名小孩送醫檢查後並無生命危險，目前還留在醫院觀察。而路過的這一對男女，都是附近銀行的職員。男子名叫沈東，是銀行行長的助理。女子名叫陳曉婷，是銀行行員。沈東表示，自己也有2個孩子，上前接住小孩是出於本能，現在只希望小孩平安無事。由於小孩墜落時已有緩衝，沈東也沒有受傷。

經過調查後才知道，小孩的母親因為要到4樓曬衣服，所以才把小孩獨自留在家中。為此，許多中國網友開始宣導照護幼童安全的重要性。大部分的網友則是稱讚沈東的勇氣與果斷，並表示幸好小孩先掉到2樓，否則想要接住直接從6樓墜落的小孩，可能最後兩個人都會受重傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法