過期食材做披薩！ 中國必勝客遭臥底記者踢爆黑心內幕

中國必勝客遭臥底記者踢爆食安問題。（歐新社）

2022/07/20 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕「百勝中國控股有限公司」在中國特許經營美國知名披薩連鎖餐廳「必勝客」（Pizza Hut），目前在中國已有2600多家門市，但中國必勝客竟被爆出有嚴重食安問題，臥底記者到2間門市查出，店員竄改保存期限，「標籤改了又改」，食用油10天才換一次，無視相關食安標準超標。

《新京報》20日表示，過去曾多次接到中國必勝客員工投書，稱必勝客有嚴重食安問題。自今年6月開始，該報記者應徵必勝客的員工，到北京和諧廣場店與魏公村店2間直營店臥底，才查出必勝客門市有竄改保存期限、不按時廢棄過期食材、長期不更換食用油的習慣。

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臥底記者指出，必勝客門市使用冷凍包裝的食材，而食材外包裝上都有保存期限。解凍後的食材或半成品食材，都必須標示銷毀時間。記者在魏公村店工作時，發現當天到期的食材會優先使用，不過當天沒用完的食材沒有銷毀，到了隔天還繼續使用。而記者在北京和諧廣場店工作時，也發現有一樣的狀況。門市員工甚至主動更改原本標註的銷毀時間，以逃避公司的規定。

記者也發現，這兩間門市都有長期不更換食用油的習慣。同一鍋油會連續使用，即使顏色已如油墨也不會更換。而記者使用店裡的測油儀器，發現油已經超出更換標準。但門市僅將油過濾、期間加入新油後繼續使用，最後整整使用了十天才進行更換。

根據一名已離職的員工透露，雖然公司制定了食品處理的標準程序，但又要求門市基層管理人員控管成本，才會發生不更換過期食材的情況。

中國法學會消費者權益保護法研究會副祕書長陳音江表示，與使用過期食材節省下來的成本相比，罰金相對低，而且被抓到的機率也小，因此門市才會犧牲食安控管。

目前中國必勝客已發出聲明，將對報導中的兩家門市進行閉店調查。

過去百勝中國就曾隱瞞其雞肉產品被驗出藥物殘留超標、使用違禁藥品的檢測結果，直到2012年遭媒體踢爆，才公開向社會致歉。

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