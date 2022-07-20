烏克蘭總統辦公室主任：須在冬天前贏得戰爭 目標是勝利

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（見圖）在當地時間19日表示，烏克蘭必須在冬天之前贏得與俄羅斯的戰爭。（路透）

2022/07/20 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在當地時間19日表示，烏克蘭必須在冬天之前贏得與俄羅斯的戰爭，以防止俄羅斯的長期作戰。

綜合外媒報導，葉爾馬克表示，「對我們而言，不讓戰爭進入冬天很重要，冬天過後，俄羅斯將有更多時間發動攻擊，戰況會變的更加困難，對我們來說，最好不要給他們這種可能性」。他還表示，「我們的目標是勝利」。

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葉爾馬克重申基輔當局的觀點，當局認為，烏克蘭西方盟國應該提供更多武器，並指望美國承諾提供數十億美元的武器和經濟支持。

美國總統拜登為了加快援助烏克蘭，5月簽署《2022烏克蘭民主防衛租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），將自下個月（8月）起生效。

葉爾馬克指出，現階段與俄羅斯進行的談判，都只是圍繞在如何從被封鎖的港口輸出烏克蘭穀物，而不是如何結束俄羅斯2月入侵所引發的衝突。

他強調「在聯合國的調解下，這些談判正由軍事與外交部會層級進行，我與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）保持聯絡，我不跟俄羅斯人溝通」。

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