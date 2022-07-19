援烏導致本國武器減少 歐盟擬首度補助各國聯合採購

歐盟執委布勒東透露，歐盟執委會提案設立5億歐元款項，補助成員國聯合採購武器，以彌補援烏後自身庫存的不足。（法新社）

2022/07/19 21:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》19日報導，隨著歐盟各國慷慨解囊，將自有武器提供給烏克蘭，導致軍武庫存短缺，歐盟執行委員會19日提案，擬首度資助成員國聯合採購武器，金額達5億歐元（約155億台幣）。

歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）透露，歐盟執委會提案設立一筆5億歐元的補助款項，鼓勵至少3個成員國聯合採購武器，以充實因援助烏克蘭而空乏的軍備，這將是歐盟首次動用稅收資助武器共同採購計畫。

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布勒東表示，「今天我們踏出歐盟防衛整合的歷史性一步，該提案將讓歐盟各國團結軍援烏克蘭後，重新補足自身部分庫存」，相信此舉可讓公共資金得到更佳運用，並振興歐洲產業基礎。

一名熟知計畫的歐盟官員透露，若成員國在烏俄開戰的2年內從歐洲國防企業採購武器，將獲歐盟補助10％到15％費用；儘管這筆款項僅佔歐盟國防預算的一小部分，但若是計畫成功，額度有機會繼續調升。

事實上，某些國家已開始討論共同採購可攜式地對空飛彈、反坦克飛彈和砲彈。報導也指出，烏俄戰爭不僅促使各國提高對俄國威脅的意識，也令各國增加國防預算，總計新增額度超過2000億歐元。

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