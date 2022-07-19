為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    援烏導致本國武器減少 歐盟擬首度補助各國聯合採購

    歐盟執委布勒東透露，歐盟執委會提案設立5億歐元款項，補助成員國聯合採購武器，以彌補援烏後自身庫存的不足。（法新社）

    歐盟執委布勒東透露，歐盟執委會提案設立5億歐元款項，補助成員國聯合採購武器，以彌補援烏後自身庫存的不足。（法新社）

    2022/07/19 21:34

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》19日報導，隨著歐盟各國慷慨解囊，將自有武器提供給烏克蘭，導致軍武庫存短缺，歐盟執行委員會19日提案，擬首度資助成員國聯合採購武器，金額達5億歐元（約155億台幣）。

    歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）透露，歐盟執委會提案設立一筆5億歐元的補助款項，鼓勵至少3個成員國聯合採購武器，以充實因援助烏克蘭而空乏的軍備，這將是歐盟首次動用稅收資助武器共同採購計畫。

    布勒東表示，「今天我們踏出歐盟防衛整合的歷史性一步，該提案將讓歐盟各國團結軍援烏克蘭後，重新補足自身部分庫存」，相信此舉可讓公共資金得到更佳運用，並振興歐洲產業基礎。

    一名熟知計畫的歐盟官員透露，若成員國在烏俄開戰的2年內從歐洲國防企業採購武器，將獲歐盟補助10％到15％費用；儘管這筆款項僅佔歐盟國防預算的一小部分，但若是計畫成功，額度有機會繼續調升。

    事實上，某些國家已開始討論共同採購可攜式地對空飛彈、反坦克飛彈和砲彈。報導也指出，烏俄戰爭不僅促使各國提高對俄國威脅的意識，也令各國增加國防預算，總計新增額度超過2000億歐元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐盟第5度軍援烏克蘭155億 俄烏開戰以來累計近800億
    2022/07/19 21:13

    歐盟第5度軍援烏克蘭155億 俄烏開戰以來累計近800億
    西方軍援重武器精準打擊俄軍 烏防長盛讚：正改變戰場局勢
    2022/07/19 08:28

    西方軍援重武器精準打擊俄軍 烏防長盛讚：正改變戰場局勢

    退休專案再升級 基富通推0手續費特惠
    歐盟執委會主席拜訪亞塞拜然 擬減少對俄的天然氣能源依賴
    2022/07/18 09:57

    歐盟執委會主席拜訪亞塞拜然 擬減少對俄的天然氣能源依賴
    研究：烏克蘭衝突可能加速德國能源轉型
    2022/07/18 09:04

    研究：烏克蘭衝突可能加速德國能源轉型
    俄國經濟遭制裁 歐盟內部報告：估48％無法出口
    2022/07/18 08:03

    俄國經濟遭制裁 歐盟內部報告：估48％無法出口
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播