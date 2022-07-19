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    烏克蘭10歲國際跳棋世界冠軍 街頭下棋替烏軍募款

    烏克蘭10歲國際跳棋世界冠軍葉佐霍娃（Valeria Yezhova，右）。（取自CNN網站）

    烏克蘭10歲國際跳棋世界冠軍葉佐霍娃（Valeria Yezhova，右）。（取自CNN網站）

    2022/07/19 21:20

    〔中央社〕一個溫暖的午後，葉佐霍娃（Valeria Yezhova）坐在烏克蘭首都基輔一處購物中心門外的折疊桌旁，等待有人在身邊的露營椅上就坐，和她來一盤國際跳棋（Draughts）。

    沒等多久，她就等來了棋友。桌上的標語寫著「我們正在幫助烏克蘭軍隊」，而這個社區的民眾似乎很樂意在她的鞋盒裡留下幾枚荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣），紙鈔也愈積愈多。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，大多數經過的路人，甚至坐下來對弈的人似乎都不清楚，葉佐霍娃在這裡擺攤的10天裡沒輸過任何一次。如果她不是為了募款下棋，或許會被指控為騙子，因為這名10歲小女孩其實在去年夏天贏得同年齡層的國際跳棋世界冠軍頭銜。

    她的母親說：「薇拉利（葉佐霍娃）問我，她要如何幫助烏克蘭軍隊，我問她最厲害的什麼，她回答國際跳棋，於是就有了這個主意。」

    葉佐霍娃所說的「厲害」就是在數分鐘內擊敗對手，毫不遲疑地用白子吃掉對手的黑子。被她擊敗的男女老少可以在鞋盒裡留下任意的捐款金額，也有愈來愈多人和漸漸出名的她合影。

    葉佐霍娃在購物中心外擺攤超過1週，募集約700美元（約新台幣2萬元）資金，她決定把錢捐至一個為烏克蘭軍隊提供人道援助和設備的基金會。

    這個基金會由烏克蘭電視台主持人普里特拉（Serhiy Prytula）經營。根據推特影片，當葉佐霍娃從背包裡拿出厚厚一疊鈔票遞給普里特拉時，他忍不住掩面哽咽。

    這個畫面在網路迅速流傳，葉佐霍娃母親的臉書帳號湧入大量訊息，詢問她們身在何處，希望和葉佐霍娃下棋。

    潘吉夫（Dmitro Penzev）的妻子在商場外看到葉佐霍娃，趕緊呼叫正在上班的老公。他在輸給葉佐霍娃後說：「薇拉利（葉佐霍娃）在這裡已經是傳奇人物了。你會寧願輸給她，因為她正在幫助烏克蘭軍隊，她大概感動了烏克蘭全國上下。」

    葉佐霍娃的善舉也傳到了戰場前線。一名見到葉佐霍娃的婦女，向她展示了丈夫部隊對她表達感謝的照片。

    葉佐霍娃說：「感覺很奇怪。我很感謝軍隊保護我們，但儘管我做的比他們要少得多，他們卻想要感謝我。」

    葉佐霍娃的成功與漸增的知名度，促使她的國際跳棋俱樂部成員跟隨她行動，到街頭下棋替烏克蘭軍隊募款。

    葉佐霍娃目前是10歲以下年齡層的歐洲與世界冠軍，下月將前往土耳其參加歐洲青少年錦標賽，但她預料會遇上更大挑戰，因為將面對13歲以下選手。

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