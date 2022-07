暴雨侵襲紐約！ 地鐵站出現瀑布 驚見路面天坑「吞車」

2022/07/19 19:41

〔即時新聞/綜合報導〕週一(18日)一場豪大雷雨侵襲紐約市,造成公路、地鐵站等處嚴重淹水,交通大亂。此外在推特上還流傳一段路面因為暴雨塌陷,路邊一輛廂型車當場被天坑「吞沒」。

綜合外媒報導,紐約18日下午發生超大雷雨,雨勢又急又猛,美國國家氣象局截至18日下午6點(台灣時間19日凌晨6點)持續對曼哈頓、布朗克斯及周邊地區發布暴洪警報。

這場大雨短時間內造成紐約馬路淹水,積水一度超過35公分,高度淹沒過汽車輪胎,紐約警方不得已封鎖部分路段;也有地鐵站發生「室內瀑布」的慘況,有網友就在曼哈頓區華盛頓高地的地鐵站內拍到大量雨水從站內天花板傾瀉而下的畫面。

此外,推特也瘋傳一段大雨過去路面出現長約10公尺的驚人天坑,可以看到現場已被拉起封鎖線,一輛停在天坑旁的白色箱型車,因正下方土石不斷崩落,最後整輛車子翻覆到坑裡,另一輛停在附近的小客車也搖搖欲墜。

ABD Newyork şehri

WATCH ???? Massive sinkhole in the Bronx, NYC swallows an entire van pic.twitter.com/HCeuY0p3fE