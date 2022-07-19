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    響應美國號召 歐盟、加拿大有意抵制新疆商品

    美國高官透露，歐盟和加拿大有意跟進美國，禁止進口涉及強迫勞動的新疆商品。圖為一名運送乾草的新疆維吾爾人。（路透）

    美國高官透露，歐盟和加拿大有意跟進美國，禁止進口涉及強迫勞動的新疆商品。圖為一名運送乾草的新疆維吾爾人。（路透）

    2022/07/19 16:15

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）18日向《路透》表示，歐盟和加拿大有意跟進美國，禁止中國新疆地區涉及強迫勞動的商品進口。她警告全球企業，不能再對供應鏈中的新疆問題商品抱持「刻意忽視」的態度。

    據報導，美國「防止維吾爾人強迫勞動法」（UFLPA）已在6月21日正式生效，要求企業在進口新疆商品前，必須先證明其生產過程中不涉及強迫勞動。中國外交部發言人汪文斌當時反擊道，「美方試圖以所謂的法律形式在新疆製造強迫失業，在全球推行同中國脫鉤」，中方強烈譴責及堅決反對，將採取有力措施，維護中國企業和公民的合法權益。

    不過，美國勞工部國際事務副次長李西婭表示，她已和歐盟、加拿大等盟友接觸，討論如何推動他們本身對強迫勞動商品的禁令，「我的感覺是，這件事正在發酵中，在加拿大、歐盟和全球各地都一樣。這也是為什麼我向各企業強調，『你們必須開始認真看待這個問題』。」李西婭所屬部門正是指導UFLPA法案的部門。

    李西婭在談及企業對供應鏈的態度時直言，「現在很多公司是刻意忽視，因為他們不需要知道，所以就什麼都不知道」。然而，隨著美國的新疆禁令開始影響其他國家，這個現象將會改變。

    她也提到，歐盟推動制定強制性「盡職調查」（due-diligence），是一個很好的開始；加拿大和墨西哥也在努力制定符合「北美共同標準」的禁止強迫勞動商品之規範，這也是在履行北美三邊協議下的承諾。

    美國國務卿布林肯6月間公開譴責中共在新疆的暴行時，即號召更多盟國和夥伴加入禁止新疆商品進口的行列，把強迫勞動情事排除在全球供應鏈之外。

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