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    傳習近平獲第3任期無懸念 邀德法義西元首「11月北京見」

    傳習近平邀請西方元首中共20大後訪問北京。（美聯社）

    傳習近平邀請西方元首中共20大後訪問北京。（美聯社）

    2022/07/18 23:39

    〔編譯魏國金／台北報導〕香港「南華早報」報導，轉述知情人士說法指稱，德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、義大利總理德拉吉與西班牙總理桑伽茲已獲邀請，11月在北京與中國國家主席習近平會面。會面日期緊接在10月中共20大之後，間接確認習近平將成功獲得第3任期。

    報導說，此邀訪的時間點與20國集團（G20）11月峇里島領袖峰會不謀而合，並將標示西歐領袖在中國近3年清零政策，阻絕面對面的外交之後，重返中國。

    一名高級外交官說，在巴黎，如何處理該邀請引發「激烈辯論」，但眾所周知，歐洲最有影響力的國家皆支持針對烏克蘭、糧食安全與經濟關係等議題與中國進行對話。

    他說，「很難對中國說不，特別是對習」，他補充，中國外交部長王毅9月出席紐約聯合國大會途中，將取道歐洲，「為這些高層級訪中行程做準備」。

    這位外交官說，「因為烏克蘭—歐洲頭號要務，與中國對話至關重要；糧食安全將在議程上，因為中國是農業大國，而歐中關係也不能被美中關係挾持，因此，對我們而言，或許對每一個國家元首來說，想看看屆時中國處在什麼狀況」。

    報導說，法國、義大利與西班牙政府對相關詢問不予置評，中國政府則未予回應，德國總理府發言人在被問及該邀訪時說，「請了解我們向來在適當時候，通常在一週前，才會通知總理的行程」。

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