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    前英相布萊爾：烏俄戰爭證明西方主導地位正在凋零

    英國前首相布萊爾日前在演講中指出，隨著中國的崛起，這場烏俄戰爭證明了西方的主導地位正在逐漸凋零。（彭博）

    英國前首相布萊爾日前在演講中指出，隨著中國的崛起，這場烏俄戰爭證明了西方的主導地位正在逐漸凋零。（彭博）

    2022/07/18 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭正如火如荼展開，歐美各國雖不是直接參與戰事的交戰國，但也在與俄國的制裁惡鬥之中深受劇烈影響。英國前首相布萊爾（Tony Blair）日前在演講中指出，隨著中國的崛起，這場烏俄戰爭證明了西方的主導地位正在逐漸凋零。

    根據《路透》報導指出，前英相布萊爾近期參與在倫敦西郊迪奇萊公園（Ditchley Park）一場支持美國和歐盟結盟的論壇，他發表主題為「烏克蘭之後，什麼是西方領導人現在面臨的課題？」的演講。布萊爾警告，現在這個世界正歷經著如同二戰尾聲或是蘇聯解體的歷史轉捩點，但是這一次，西方顯然並未處於優勢的地位。

    布萊爾說：「我們正在走向西方政治與經濟主導地位的終結。」同時他闡明未來的世界將不再是歐美獨大的時代，而至少是兩極或者是多極對立的體系。布萊爾話鋒一轉，強調本世紀最大的地緣政治變動將不會來自俄國，而是日漸崛起的中國。

    在這場烏俄戰事之中，俄國受到西方強力的制裁與打壓，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）亦於日前表示將會訴諸於區域強權的合作，例如印度及中國，而中國國家領導人習近平支持普廷，甚至譴責西方濫用制裁手腕來懲罰俄國，顯然已經形成明顯的中俄戰略性結盟的態勢。

    布萊爾指出，這場在烏克蘭的戰爭已向歐美證明，西方不能夠依靠中國會依據我們所認為「理性」的行動而走。同時布萊爾強調：「中國作為一個區域強權的地位是合理且自然而然的，它並非蘇聯。」

    面對中國在經濟以及軍事層面上的顯著發展，布萊爾認為歐美各國應該要增加國防預算以及維持軍事優勢，不能夠讓中國的軍事能力超越西方，也呼籲美國應該要與它的盟友具備足夠的優勢，來應對任何類型與領域的衝突。

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