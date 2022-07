印度慶20億疫苗接種 單日確診卻破2萬例創4個多月新高

2022/07/18 16:44

〔即時新聞/綜合報導〕印度政府昨宣布,該國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗接種已經達到20億劑的里程碑。與此同時,外媒報導,該國過去24小時內新增確診數達2萬528例,創2月20日以來新高。

綜合外媒報導,印度擁有13.5億人口,當局稱,從去年開始展開全世界規模最大、最花時間疫苗接種活動,僅花18個月就達到20億劑接種的里程碑。

總理莫迪(Narendra Modi)昨在推特寫到,「印度再創歷史!」他為所有協助疫苗接種推進的人感到自豪,印度此舉也強化全球對抗武肺能力。

儘管疫苗接種突破大關,根據《路透社》報導,該國過去24小時內新增確診數達2萬528例,創2月20日以來新高。

印度當局已經取消大部分的防疫規範,目前仍努力為所有成年人接種加強劑。

India creates history again! Congrats to all Indians on crossing the special figure of 200 crore vaccine doses. Proud of those who contributed to making India’s vaccination drive unparalleled in scale and speed. This has strengthened the global fight against COVID-19. https://t.co/K5wc1U6oVM