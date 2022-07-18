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    印度慶20億疫苗接種 單日確診卻破2萬例創4個多月新高

    印度政府昨宣布，該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種已經達到20億劑的里程碑。（法新社）

    印度政府昨宣布，該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種已經達到20億劑的里程碑。（法新社）

    2022/07/18 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕印度政府昨宣布，該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種已經達到20億劑的里程碑。與此同時，外媒報導，該國過去24小時內新增確診數達2萬528例，創2月20日以來新高。

    綜合外媒報導，印度擁有13.5億人口，當局稱，從去年開始展開全世界規模最大、最花時間疫苗接種活動，僅花18個月就達到20億劑接種的里程碑。

    總理莫迪（Narendra Modi）昨在推特寫到，「印度再創歷史！」他為所有協助疫苗接種推進的人感到自豪，印度此舉也強化全球對抗武肺能力。

    儘管疫苗接種突破大關，根據《路透社》報導，該國過去24小時內新增確診數達2萬528例，創2月20日以來新高。

    印度當局已經取消大部分的防疫規範，目前仍努力為所有成年人接種加強劑。

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