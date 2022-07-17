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    香港迪士尼門票低價出售？詐騙受害逾400人

    一名香港女子謊稱迪士尼高階職員親戚，低價售出門票，受害者恐逾400名。（路透）

    一名香港女子謊稱迪士尼高階職員親戚，低價售出門票，受害者恐逾400名。（路透）

    2022/07/17 20:34

    〔即時新聞／綜合報導〕香港一名女子在網路上自稱是迪士尼樂園高階職員的親戚，以低價出售迪士尼樂園年票及住宿套票等，但在受害者付款後隨即失聯。香港警方接獲22名受害者報案，合計損失逾13萬港元（約新台幣49萬元），經拘捕該女子後，警方預估此案件可能涉及逾300至400名受害者。

    綜合港媒報導，一名女子在網路上聲稱是迪士尼樂園高階職員的親戚，受害者向她購買比市價低15%至20%的優惠購買樂園年票或酒店套票，並使用香港電子支付平台「轉數快」，將數千至數萬元金額轉入女子帳戶，未料女子隨即失聯。

    旺角警區重案組第二隊經調查後，前日（15日）在屯門一間酒店拘捕一名34歲姓陳姓女子，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」，她報稱無業。警方初步調查後發現，女子並非樂園職員或親屬，僅持有樂園尊貴會員證。在贏得「口碑」後，該女子不斷推出新優惠，如「白金卡買一送一名額已滿，可七折買年票」等，不少網友進而推薦給朋友，吸引多人以數千元至數萬元購買。警方表示，其中損失最高的受害人已付款約4萬港元（約新台幣15萬元），並預估案件很可能涉及逾300至400名受害者。

    近月，買家陸續發現不對勁，到約定時間亦無法拿到門票，但對方早已失去聯絡，隨後有逾30名網友在迪士尼樂園facebook粉專留言追討。香港迪士尼樂園強調，從未推出或授權相關的折扣優惠及產品，建議市民應直接從樂園官方管道購買樂園產品。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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