「她」讓2女囚懷孕後移男監，「跨性別女受刑人」控訴慘遭霸凌。（圖翻攝自推特、歐新社，本報合成。）

2022/07/17 19:03

首次上稿 18:03

更新時間 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名跨性別女囚今年4月因為在獄中「鬧出人命」，獄方不得已將其轉移至男性監獄。近日該名囚犯跳出來控訴，稱自己移監後受到不人道對待，還被獄警強制脫衣。

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根據《紐約郵報》報導，27歲的米諾爾（Demi Minor）本身是名還未接受變性手術的跨性別女，因過失殺人被關進紐澤西州亨特登郡（Hunterdon County）的女子監獄。不過在今年4月，該監獄傳出有2名女囚懷孕，孩子的親爹竟是米諾爾，據稱三方都是合意性交。

本月15日，米諾爾透過聲援她的部落格「Justice 4 Demi」發表控訴，稱自己搞大獄友肚子後，被迫轉移至伯靈頓郡（Burlington County）一個全是男性的監獄，移監過程中不僅被毆打，還被男獄警強制脫衣搜身，之後遭獄友霸凌，痛苦日子導致她一度想不開，被獄方列為輕生列管對象。

對此，紐澤西州懲教署（New Jersey Department of Corrections）宣稱正在進行調查，但無法對這件事發表評論，僅稱「該部門對此類行為零容忍，被監禁人口和工作人員的安全和保障至關重要。」

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美國跨性別女囚米諾爾今年4月因搞大獄友肚子被迫轉移至男子監獄。（圖翻攝自推特）

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