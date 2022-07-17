為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「她」讓2女囚懷孕後移男監 「跨性別女受刑人」控訴慘遭霸凌

    「她」讓2女囚懷孕後移男監，「跨性別女受刑人」控訴慘遭霸凌。（圖翻攝自推特、歐新社，本報合成。）

    「她」讓2女囚懷孕後移男監，「跨性別女受刑人」控訴慘遭霸凌。（圖翻攝自推特、歐新社，本報合成。）

    2022/07/17 19:03

    首次上稿 18:03
    更新時間 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名跨性別女囚今年4月因為在獄中「鬧出人命」，獄方不得已將其轉移至男性監獄。近日該名囚犯跳出來控訴，稱自己移監後受到不人道對待，還被獄警強制脫衣。

    根據《紐約郵報》報導，27歲的米諾爾（Demi Minor）本身是名還未接受變性手術的跨性別女，因過失殺人被關進紐澤西州亨特登郡（Hunterdon County）的女子監獄。不過在今年4月，該監獄傳出有2名女囚懷孕，孩子的親爹竟是米諾爾，據稱三方都是合意性交。

    本月15日，米諾爾透過聲援她的部落格「Justice 4 Demi」發表控訴，稱自己搞大獄友肚子後，被迫轉移至伯靈頓郡（Burlington County）一個全是男性的監獄，移監過程中不僅被毆打，還被男獄警強制脫衣搜身，之後遭獄友霸凌，痛苦日子導致她一度想不開，被獄方列為輕生列管對象。

    對此，紐澤西州懲教署（New Jersey Department of Corrections）宣稱正在進行調查，但無法對這件事發表評論，僅稱「該部門對此類行為零容忍，被監禁人口和工作人員的安全和保障至關重要。」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    美國跨性別女囚米諾爾今年4月因搞大獄友肚子被迫轉移至男子監獄。（圖翻攝自推特）

    美國跨性別女囚米諾爾今年4月因搞大獄友肚子被迫轉移至男子監獄。（圖翻攝自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男友夢到中獎！ 結局超展開 網：果真「中大獎」
    2022/07/11 22:59

    男友夢到中獎！ 結局超展開 網：果真「中大獎」
    關於懷孕 Makiyo好吃驚！看網友經驗分享 哀叫： 芒果一年也才吃一次
    2022/07/08 19:00

    關於懷孕 Makiyo好吃驚！看網友經驗分享 哀叫： 芒果一年也才吃一次

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    懷孕5週出血掛急診 竟是罕見子宮內外孕
    2022/07/02 05:30

    懷孕5週出血掛急診 竟是罕見子宮內外孕
    爸爸「懷孕」了 跨性別伴侶創歷史
    2015/12/26 06:00

    爸爸「懷孕」了 跨性別伴侶創歷史
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播